La législation antitrust américaine obtient un soutien bipartite malgré Apple

La législation antitrust américaine qui doit être dévoilée plus tard dans la journée continuerait de gagner un soutien bipartite, malgré les efforts de relations publiques d’Apple hier.

Apple a publié hier un rapport de 28 pages sur la façon dont l’App Store protège les utilisateurs d’iPhone contre les logiciels malveillants, et pourquoi il devrait être autorisé à conserver le contrôle total de la façon dont les applications iPhone sont vendues…

Le contrôle d’Apple sur l’App Store fait l’objet d’enquêtes antitrust à travers le monde. Aux États-Unis, le Congrès débattra et votera sur une série de lois antitrust proposées, avec un projet de loi qui devrait avoir le plus grand impact sur Apple.

Des entreprises comme Epic Games soutiennent qu’elles devraient être autorisées à vendre des achats intégrés sans qu’Apple ne réduise leurs revenus. L’argument ici est qu’Apple nuit aux développeurs en prenant une partie de leurs revenus, et aux consommateurs en forçant les développeurs à facturer plus pour compenser la coupe d’Apple. Apple, en réponse, dit qu’il est parfaitement normal qu’une entreprise prélève une part des ventes qu’elle facilite.

En particulier, cela pourrait obliger Apple à autoriser les magasins d’applications tiers et/ou le chargement latéral d’applications iOS – où les propriétaires d’iPhone pourraient télécharger des applications directement à partir d’un site Web de développeur, tout comme ils peuvent le faire pour les applications Mac.

Apple a fait pression contre cela et a tenté hier de devancer le débat en publiant un deuxième rapport faisant valoir les dangers du sideloading.

Mais un rapport du WSJ indique aujourd’hui que cet effort semble avoir eu peu d’impact et que la législation proposée recueille un soutien de l’autre côté de l’allée.

La législation interdisant aux sociétés Internet de favoriser leurs propres produits sur leurs plateformes est de plus en plus soutenue, ce qui pourrait constituer une menace potentielle pour les modèles commerciaux de géants de la technologie comme Amazon.com Inc. et Apple Inc.

La législation bipartite du Sénat qui doit être dévoilée jeudi interdirait aux plateformes dominantes de favoriser leurs propres produits ou services, une pratique connue sous le nom d’auto-préférence. Cela empêcherait également ces plates-formes dominantes de discriminer entre les utilisateurs professionnels d’une manière qui nuit considérablement à la concurrence. […]

La version de la Chambre a été approuvée par un comité en juin, dans le cadre d’un ensemble de projets de loi antitrust de grande envergure qui avaient le potentiel de remodeler le paysage en ligne. Mais l’examen du plancher de la maison a été retardé depuis lors, au milieu d’un intense lobbying de l’industrie.