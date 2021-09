La législation californienne pour aider les employés des entrepôts d’Amazon ne remplacera pas les efforts de syndicalisation en cours

in

Un centre de distribution Amazon. (Photo de fichier .)

Stuart Applebaum a déjà entendu l’argument. Que, perversement, un organisateur syndical devrait tranquillement s’opposer à des salaires plus élevés ou à de meilleures conditions de travail non syndiqués, car cela rend plus difficile l’activation des travailleurs vers la syndicalisation parce qu’ils ont moins à défendre.

Mais Applebaum, le patron du syndicat qui essaie d’organiser les employés des entrepôts d’Amazon à Bessemer, en Alabama, n’accepte pas cette théorie. C’est pourquoi il était excité quand il a vu que les législateurs californiens ont tenté de mettre en vigueur les mêmes protections de taux de travail qu’il a préconisées pour les travailleurs du Grand Sud.

« Écoutez, nous voulons améliorer la vie des travailleurs », a déclaré le président du Syndicat des détaillants, des grossistes et des grands magasins. « La législation est bonne. Mais un contrat syndical, c’est mieux.

La semaine dernière, les législateurs californiens ont approuvé une législation qui donnerait à Amazon et à d’autres employés d’entrepôt le droit légal de repousser les demandes de taux de travail, telles que celles courantes dans les entrepôts d’Amazon. Si elle est promulguée, la mesure exigerait des rapports publics sur les quotas de vitesse – ce qui a été blâmé pour le taux d’attrition inhabituellement élevé des employés d’Amazon – ainsi que la divulgation publique de l’impact de ces algorithmes de taux de travail sur la santé des employés.

Un porte-parole d’Amazon n’a pas pu être joint pour commenter les nouvelles protections des employés d’entrepôt californiens.

En Californie, la mesure fait partie d’une batterie d’efforts législatifs et juridiques pour régner sur Amazon, le deuxième employeur du pays avec 950 000 travailleurs aux États-Unis. Du travail antitrust de l’État ciblant le géant en ligne à la pression de sa délégation du Congrès à Washington, DC, pour blâmer l’entreprise d’avoir propulsé le mouvement anti-vaccination, Amazon a du mal à se faire des amis du gouvernement sur l’un de ses plus grands marchés nationaux.

Cependant, rien de tout cela ne semble ralentir beaucoup l’entreprise. Mardi, Amazon a annoncé qu’il embauchait 125 000 personnes supplémentaires aux États-Unis dans des emplois principalement liés aux entrepôts. Cela s’ajoute aux 40 000 emplois dans les entreprises et les technologies que la société avait annoncé début septembre.

De plus, l’entreprise a souligné une échelle salariale modifiée avec un salaire de départ compris entre 18 $ et 22,50 $ l’heure en plus de son ensemble d’avantages sociaux standard.

« Avant Amazon, j’étais dans un lave-auto qui gagnait 9 $ de l’heure. Ensuite, je suis venu chez Amazon et j’ai commencé à gagner 15 $ de l’heure – cela a changé ma vie », a déclaré Leonardo, employé des opérations dans un centre de distribution d’Amazon à Miami dans un communiqué fourni par l’entreprise.

« C’est la première fois de ma vie que j’ai une assurance dentaire, une assurance vision et une assurance vie. Et maintenant que je l’ai ici, je me sens vraiment bien.

Mais ces changements au sein des entrepôts d’Amazon n’auraient pas eu lieu sans l’impulsion des syndicats et des régulateurs étatiques et fédéraux, ont déclaré Applebaum et d’autres militants syndicaux. C’est pourquoi, a ajouté Applebaum, il ne pense pas que la législation californienne favorable aux travailleurs des entrepôts aura beaucoup d’impact sur la syndicalisation. Il y a tellement de problèmes en jeu au sein de l’entreprise, a-t-il déclaré.

« Tout d’abord, permettez-moi de dire que nous applaudissons les législateurs californiens pour avoir approuvé la législation. Les travailleurs ont besoin de transparence sur les attentes au travail », a-t-il déclaré. « Mais il y a tellement de problèmes à régler. »

À Bessemer, le RWDSU a tenté d’organiser près de 6 000 employés d’entrepôt dans ce qui aurait été le premier magasin syndiqué d’Amazon. Les organisateurs ont tenté de profiter du taux d’attrition élevé de l’entrepôt – estimé par le syndicat à 150% par an – et des taux de rémunération inférieurs à ceux d’autres entrepôts locaux et des mêmes formules de taux de travail abordées dans la législation californienne.

Alors que le syndicat a perdu le vote initial des travailleurs pour s’organiser avec une marge de 2-1 en avril, peu après les élections, un agent d’audience du National Labor Relations Board a déclaré qu’Amazon avait outrepassé les directives autorisées et avait indûment fait pression sur les employés de l’entrepôt de l’Alabama contre la syndicalisation de l’entrepôt de distribution de Bessemer. Pour cette raison, a déclaré l’offre d’audience dans un rapport, l’élection devrait être refaite.

Un directeur régional du NLRB devrait bientôt prendre une décision sur la tenue ou non d’une deuxième élection. Mais un autre vote n’est pas une garantie de succès syndical. Circonstances atténuantes mises à part, le premier vote a largement échoué. Et le taux d’attrition élevé de l’entreprise maintient le bassin d’électeurs éligibles petit.

Même ainsi, Applebaum considère la législation californienne, le paquet antitrust du Congrès et la lutte en Alabama comme faisant tous partie de la même idée croissante : ce gouvernement doit intervenir et protéger les travailleurs là où Amazon ne le fera pas.

“Ce ne sont pas des événements aléatoires”, a-t-il déclaré. “Les gens voient Amazon sous un nouveau jour.”