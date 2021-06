La législature de l’Illinois annule les empreintes digitales obligatoires pour les permis d’armes à feu ⋆ .

in

Les empreintes digitales ne seront pas obligatoires pour les demandeurs de carte d’identité de propriétaire d’arme à feu.

La Chambre de l’Illinois a voté mercredi pour approuver la version sénatoriale d’un projet de loi qui rend les empreintes digitales volontaires et vise à rationaliser le processus de demande de carte FOID.

Il y a eu un arriéré croissant de nouvelles demandes et de renouvellement de FOID depuis avant la pandémie. De nombreux candidats ont attendu des mois bien au-delà des 30 jours dont l’État dispose pour traiter les demandes.

Le parrain du projet de loi, le représentant de l’État Jay Hoffman, D-Swansea, a déclaré que l’arriéré de demandes existant pourrait mettre en danger le droit d’un Illinois de posséder une arme à feu.

“Nous ne voulons pas que cela disparaisse”, a déclaré Hoffman. “Si nous ne faisons rien, nous risquons d’être confrontés à une contestation constitutionnelle pour se débarrasser du système de carte FOID en raison de cet arriéré.”

Au lieu de la prise d’empreintes digitales obligatoire, le projet de loi permettra à la police de l’État de l’Illinois de conclure des accords avec d’autres agences de l’État qui ont déjà les empreintes digitales des propriétaires d’armes à feu dans leurs dossiers. Avec l’autorisation de ces propriétaires d’armes, le FAI pourra accéder à leurs empreintes digitales auprès d’agences telles que le Conseil de l’éducation de l’État, qui détient les empreintes digitales du personnel de l’école.

Renoncer à la prise d’empreintes digitales obligatoire, qui sera volontaire, était une clé pour trouver un compromis avec des groupes de défense des droits des armes à feu comme l’Illinois State Rifle Association.

La représentante de l’État Deanne Mazzochi, R-Elmhurst, a déclaré que le projet de loi était incomplet et qu’il se retrouverait devant la Cour suprême.

“Cela ne résoudra pas les problèmes en suspens que les gens rencontrent lorsqu’il s’agit d’obtenir réellement leurs cartes FOID”, a déclaré Mazzochi. “Il ne fait rien non plus pour augmenter les peines infligées aux personnes arrêtées pour crimes avec arme à feu sans carte FOID.”

Le représentant de l’État Andrew Chesney, R-Freeport, a déclaré que l’Illinois devrait se débarrasser des cartes FOID.

“Nous parlons toujours des pratiques dans l’État de l’Illinois et nous voulons toujours parler de ce que font les autres, et pour une raison quelconque, personne ne semble se soucier du fait que plus de 90% du pays n’a pas ces choses”, a déclaré Chesney. .

La mesure a été adoptée par 75 voix contre 40 et se dirige ensuite vers le bureau du gouverneur pour sa signature.