La législature de Louisiane approuve l’interdiction du financement privé des élections ⋆ .

Le Sénat de la Louisiane dirigé par le GOP a approuvé une interdiction du financement des élections privées, l’envoyant au gouverneur démocrate John Bel Edwards qui a opposé son veto l’année dernière à une mesure similaire.

La législation a déjà été adoptée par la State House.

Le représentant Blake Miguez, R-Erath, a déposé le House Bill 20 en réponse à ce qu’il a appelé «Zuckerbucks», faisant référence aux subventions Mark Zuckerberg et sa femme, Priscilla Chan, acheminées via le Centre à but non lucratif pour la technologie et la vie civique aux autorités nationales et locales aux prises. avec la pandémie lors des élections de 2020. Les conservateurs se sont plaints que l’argent avait contribué à faire grimper le vote dans les bastions urbains démocrates.

Les greffiers locaux du tribunal de Louisiane voulaient initialement demander les subventions, mais le procureur général Jeff Landry leur a conseillé de ne pas le faire, qui a déclaré que les subventions pourraient enfreindre la loi. Miguez et d’autres partisans du projet de loi ont déclaré qu’ils voulaient clarifier la loi, arguant que l’argent provenant de sources privées peut potentiellement conduire à une influence indue des donateurs sur les élections.

La sénatrice de l’État républicain Sharon Hewitt, qui a présenté le projet de loi dans sa chambre, a déclaré que si des dons privés étaient disponibles, certaines juridictions pourraient obtenir de l’argent et d’autres pas, ce qui entraînerait un traitement inégal des électeurs. Certains législateurs, cependant, ont déclaré que l’argent privé, s’il était géré correctement, pourrait payer des dépenses valables et économiser de l’argent aux contribuables.

Lorsqu’on lui a demandé si ce serait OK si l’argent passait par le secrétaire d’État, qui dirige les élections de l’État, Hewitt a déclaré que ce serait «moins répréhensible», mais elle ne soutiendrait pas un amendement. Les sénateurs ont adopté le projet de loi sans amendement par 26 voix contre 11.