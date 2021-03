La législature du Dakota du Sud rejette les modifications de Kristi Noem au projet de loi sur les sports trans

La législature du Dakota du Sud, contrôlée par les républicains, a rejeté lundi les modifications du gouverneur du GOP de l’État, Kristi Noem, sur un projet de loi interdisant aux hommes biologiques de participer aux sports féminins.

Noem a émis un veto «style et forme» il y a deux semaines sur la loi «Équité dans le sport féminin», détruisant efficacement la loi avec les changements requis qui éliminent son application aux établissements d’enseignement supérieur et efface les voies de recours en justice pour les filles de la maternelle à la 12e année. programmes.

La Chambre des représentants de l’État a voté contre la loi révisée 67-2 de Noem, y compris plusieurs démocrates qui ont rejoint les républicains pour annuler les changements du gouverneur. Ce qui se passe ensuite n’est pas clair.

Certains républicains du Dakota du Sud et érudits constitutionnels d’État, y compris ceux de l’American Principles Project, affirment que la loi proposée reviendra au bureau de Noem pour une décision finale quant à savoir s’il faut signer le projet de loi tel qu’il a été rédigé à l’origine ou émettre un veto direct.

Le bureau du gouverneur, cependant, semble adopter une interprétation différente du processus décrit dans la loi de l’État.

Le directeur des communications de Noem, Ian Fury, a écrit sur Twitter que le projet américain sur les principes était «incorrect» pour suggérer que le projet de loi soit renvoyé au gouverneur.

C’est une lecture incorrecte de la Constitution du Dakota du Sud. https://t.co/9PWHpNQJgS – Ian Fury (@IanTFury) 29 mars 2021

Article 4, section 4. Les mots clés sont: «si le gouverneur certifie que le projet de loi est conforme aux recommandations spécifiques du gouverneur…» https://t.co/Ehu7hTmnLO pic.twitter.com/9gJEioqlPR – Ian Fury (@IanTFury) 29 mars 2021

Le président républicain de la Chambre du Dakota du Sud, Spencer Gosch, cite un précédent pour affirmer que la Constitution du Dakota du Sud envoie des projets de loi où les modifications de style et de forme ont été rejetées au gouverneur.

Selon votre président de la Chambre, il existe un précédent pour un gouverneur certifiant une législation lorsque la législature a voté contre les changements de «style et de forme ».https: //t.co/50uCoCehr8 – Principes américains 🇺🇸 (@approject) 29 mars 2021

Fury n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du fédéraliste. L’insistance de Fury pour que le projet de loi ne revienne pas à l’exécutif montre que le bureau du gouverneur continue de lutter contre la législation malgré les retombées résultant de son rejet initial.

Lundi, une coalition nationale de principaux groupes conservateurs qui opèrent à la fois dans et hors du Dakota du Sud a envoyé au gouverneur une lettre appelant Noem à inverser le cours de son opposition à la législation populaire interdisant la participation des hommes aux sports féminins. Noem continue de prétendre que le projet de loi tel qu’il est rédigé provoquerait une cascade de litiges impossibles à gagner. Dans les coulisses, des intérêts corporatifs éveillés avec une grande influence dans son bureau ont poussé à un veto par crainte de représailles économiques.

«Vous avez dit que vous vouliez gagner, et nous aussi», ont écrit des signataires représentant près d’une douzaine de groupes nationaux. «Plus important encore, les athlètes féminines du Dakota du Sud veulent également avoir la possibilité de gagner – quel que soit le niveau de compétition. C’est pourquoi notre coalition soutient sans réserve ces filles et ces femmes et ne cédera pas à la pression de la NCAA.

Pendant ce temps, les gouvernements républicains de l’Idaho, du Mississippi et, plus récemment, de l’Arkansas, ont adopté une législation similaire.

Tout en subissant un contrôle de l’atteinte à la réputation, Noem, qui s’est imposée à l’échelle nationale au sein du Parti républicain pour son refus catégorique de mettre en œuvre des verrouillages contre les coronavirus, a lancé une coalition pour défendre le sport féminin. Cependant, une telle coalition, ont écrit lundi des groupes conservateurs, existe déjà, bien que Noem se trouve du côté opposé.

«Vous avez récemment annoncé votre intention de former une ‘coalition pour défendre le titre IX’ en conjonction avec votre décision surprenante d’utiliser un ‘veto de style et de forme’ sur HB 1217, un projet de loi qui garantirait le Dakotan du Sud K-12 et une collégiale les athlètes ont des règles du jeu équitables dans leurs sports et qu’ils ont recours contre des politiques injustes qui les obligent à rivaliser avec des hommes biologiques », ont écrit les groupes. «Nous faisons déjà partie d’une grande coalition défendant les athlètes féminines à travers le pays.»