La législature du Missouri se déplace pour empêcher la course au Sénat de l’année prochaine d’être une débâcle – RedState ⋆ .

Le Missouri a une histoire riche en… courses compliquées au Sénat américain. En 2000, le gouverneur de l’époque, Mel Carnahan (un démocrate) était en lice pour le siège du Sénat occupé par John Ashcroft (un républicain, qui serait par la suite nommé procureur général par George W. Bush.) Tragiquement, Mel, son fils, Randy, et son chef de cabinet, Chris Sifford, ont été tués dans un accident d’avion le 16 octobre 2000. À peine trois semaines avant les élections (prévues pour le 7 novembre 2000), une question s’est posée immédiatement sur ce qui se passerait avec la course au Sénat. .

En vertu de la loi du Missouri, le nom de Carnahan ne pouvait être retiré du bulletin de vote. Le lieutenant-gouverneur de Carnahan, Roger Wilson (divulgation complète – j’ai interné pour Roger mon dernier semestre à l’université), est devenu gouverneur et a promis de nommer la veuve de Carnahan, Jean, au siège au cas où Carnahan gagnerait – ce qu’il a fait, par deux points . (En passant, quiconque prétend que les électeurs du Missouri étaient des goobers qui ont involontairement élu un homme mort au Sénat est plein de hooey. La grande majorité des électeurs étaient bien conscients de ce qui s’était passé et que Jean Carnahan occuperait le siège jusqu’à une élection spéciale. Vous auriez dû vivre sous un rocher à l’époque pour ne pas le savoir, étant donné le montant de la couverture qu’il a reçue.)

Ainsi, Jean Carnahan a été sénateur jusqu’aux élections spéciales de 2002, au cours desquelles elle a été vaincue par le républicain Jim Talent. (Plus loin – esprit brillant avec de grandes côtelettes de politique étrangère.) Le talent a ensuite été battu en 2006 par notre «amie» démocrate Claire McCaskill, qui a ensuite, en 2012, vanté le record «uber-conservateur» du républicain Todd Akin lors de la primaire (qui avait l’effet désiré d’étayer son soutien du GOP) et ensuite de transformer son pied-à-bouche maladroit en une victoire, malgré le fait que le Missouri avait tendance à «rouge», à ce moment-là. Akin a reçu la nomination du GOP cette année-là après une primaire controversée, dans laquelle il a affronté l’ancienne trésorière d’État Sarah Steelman et l’homme d’affaires John Brunner. C’est, en partie, avec cette primaire contestée à l’esprit, que la législature du Missouri fait maintenant un geste pour éviter les périls d’une primaire bondée du GOP au col.

Les républicains du Missouri ont déjà été brûlés par un champ primaire divisé. En 2012, alors-Rep. Todd Akin (R) a remporté la primaire du GOP avec seulement 36% des voix devant l’ancienne trésorière de l’État Sarah Steelman (R) et l’homme d’affaires John Brunner (R) – et avec l’aide de Sen. Claire McCaskill (D), qui a pris la décision inhabituelle de faire de la publicité contre Akin pendant la primaire, le qualifiant de candidat «le plus conservateur» de la course, un coup de pouce de facto avant une élection au cours de laquelle chaque candidat essayait de se présenter comme le candidat. le plus conservateur.

Suite à l’annonce semi-surprenante de Roy Blunt selon laquelle il n’avait pas l’intention de se présenter à la réélection en 2022 au siège qu’il occupait depuis 2011, il y avait des spéculations rampantes sur qui parmi le GOP pourrait rivaliser pour être son remplaçant et rejoindre Josh Hawley à DC L’ancien gouverneur du Missouri, Eric Greitens (qui a démissionné en 2018) a été le premier à annoncer sa candidature. Le procureur général (succédant à Hawley dans ce rôle) Eric Schmitt a également déclaré qu’il était. D’autres prétendants supposés incluent les représentants américains Ann Wagner, Jason Smith et Billy Long, le John Brunner susmentionné et… Mark McCloskey.

Je garderai mes objections détaillées à quelques-uns de ces prétendants pour un autre jour. Le point ici est que le GOP a une crainte légitime qu’une primaire surpeuplée et très disputée puisse entraîner un candidat moins souhaitable capturant une pluralité des voix primaires, mais luttant ensuite pour consolider le soutien requis pour une victoire aux élections générales. (Gardez à l’esprit, aussi rouge que soit le Missouri, nous avons eu plusieurs membres démocrates à l’échelle de l’État aussi récemment qu’en 2016, et un sénateur démocrate jusqu’en 2018.)

En d’autres termes (sans jeu de mots), la préoccupation est que les prétendants plus «traditionnels» au GOP diviseront une grande partie du vote du GOP et des Verts, avec la reconnaissance de son nom et une empathie déplacée pour lui en raison des manigances de Kim Gardner (que la croisade de Gardner contre lui était politiquement motivé et injuste n’annule pas les nombreux autres points négatifs qu’il apporte) recueillera suffisamment de soutien pour garantir la nomination avec une pluralité – puis sera vaincu au général en raison de tous ses bagages.

Entrez le sénateur d’État Bill Eigel (dont je suis un constituant). Eigel a introduit une mesure qui ferait avancer la primaire de deux mois (d’août à juin) et permettrait un écoulement entre les deux premiers obtenteurs de voix. Notes The Hill:

Les républicains d’État et nationaux craignent que si les Verts captent leur nomination, les démocrates auraient une chance de gagner un siège au Sénat qui devrait autrement résider en toute sécurité dans la colonne du GOP. “Si Greitens est le candidat républicain, les démocrates ont une chance à ce siège du Sénat”, a déclaré Gregg Keller, un stratège républicain principal du Missouri qui n’a pas encore choisi de candidat.

La question de savoir si le Sénat ferait franchir la ligne d’arrivée au projet de loi dans les dernières heures de la session était discutable. Et, en fait, il semble que le Sénat a ajourné tôt après que les choses soient devenues plus agitées:

#MOLEG UPDATE: La colère des démocrates face à la façon dont ils ont été traités au Sénat du Missouri s’est transformée en un ajournement brusque, mettant un terme brutal à la session de 2021 et laissant une législation majeure dans les limbes.https: //t.co/dwMV34M7UC – Radio publique de Saint-Louis (@stlpublicradio) 14 mai 2021

En fait, une brève lecture du hashtag #MoLeg sur Twitter cet après-midi a donné cette impression de la façon dont les choses se passaient:

#moleg pic.twitter.com/8UAzn7cRA8 – Deborah Kring (@d_huebert) 14 mai 2021

(Il convient de noter que le GOP détient une super-majorité dans les deux chambres. Et pourtant…)

À ce stade, cela ne semble pas très prometteur pour la proposition d’Eigel. Reste à savoir si cela peut être fait au cours d’une session extraordinaire. Dans les deux cas, je m’attends à ce que les 12-15 prochains mois pour le MO GOP soient… animés. Restez à l’écoute!