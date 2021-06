La législature du Nevada adopte une mesure pour devenir la première nation au scrutin présidentiel .

Les législateurs du Nevada ont adopté lundi une mesure pour faire de l’État le premier du pays à voter aux primaires présidentielles.

Le projet de loi va maintenant au gouverneur démocrate Steve Sisolak, selon l’Associated Press.

Si elles sont adoptées, les primaires de l’élection présidentielle auraient lieu le premier mardi de février, poussant probablement le Nevada devant l’Iowa et le New Hampshire à devenir le premier État à voter sur les primaires présidentielles.

Cependant, la mesure doit également être soutenue par les partis nationaux démocrate et républicain. Et s’ils sont approuvés, les changements pourraient entrer en vigueur à temps pour l’élection présidentielle de 2024.

Les législateurs du Nevada affirment que l’Iowa et le New Hampshire ne représentent pas correctement l’électorat américain et ne devraient plus être les États à organiser le premier et le deuxième scrutin présidentiel dans le pays.

“Il est temps que le Nevada prenne la place qui lui revient, non seulement d’abord dans l’Ouest mais dans la nation, en tant qu’État diversifié, un État aux problèmes divers”, a déclaré le président de l’Assemblée du Nevada, Jason Frierson, un démocrate.

