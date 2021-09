La législature du Texas adopte le projet de loi sur la réforme électorale ⋆ 10z viral

Capitole de l’État du Texas à Austin. (Susan Risdon/.)

La législature du Texas dominée par le GOP a voté mardi pour adopter son projet de loi sur la réforme des élections après que les démocrates de l’État aient protesté et entravé la mesure pendant des semaines, allant même jusqu’à se retirer d’une session extraordinaire pour l’empêcher d’avancer.

La législation va maintenant au bureau du gouverneur républicain Greg Abbott, qui devrait signer le projet de loi après avoir fait pression en sa faveur pendant de nombreux mois.

Alors que les démocrates de l’État ont attaqué le projet de loi en tant que mesure de suppression des électeurs, les républicains de l’État ont insisté sur le fait qu’il favoriserait la transparence, la sécurité et l’intégrité lors des élections au Texas.

Ses dispositions incluent l’annulation du vote au volant et 24 heures sur 24, obligeant les électeurs à authentifier leur identité sur les bulletins de vote par correspondance, interdisant aux agents publics d’envoyer des bulletins de vote par correspondance non sollicités, réprimant la « récolte des bulletins de vote » rémunérée et exigeant que tous les systèmes de vote avoir une trace écrite au plus tard en 2026, entre autres. La vidéo en direct doit également être capturée dans les lieux de dépouillement des bulletins de vote dans les grands comtés du Texas, conformément à la législation.

Pour bloquer un vote final sur le projet de loi, 57 législateurs démocrates du Texas ont fui l’État pour refuser le quorum aux républicains de l’État, ou le nombre minimum de membres qui doivent être présents pour mener les procédures législatives. Ils se sont rendus à Washington, DC, où ils ont tenté de rallier le soutien à la législation électorale fédérale.

En leur absence, les républicains du Texas ont voté pour envoyer les forces de l’ordre pour traquer les déserteurs. Début août, le président de la Texas House, Dade Phelan, a signé des mandats d’arrêt au civil contre la majorité des absents afin de les contraindre à retourner dans l’État pour participer à un vote sur le projet de loi sur les élections. Malgré la résistance démocrate, Abbott s’est engagé à poursuivre toutes les voies possibles pour promulguer la législation.

Après le départ des démocrates, le gouverneur a opposé son veto au financement de la législature de l’État, de son personnel et des agences législatives, arguant que ces fonds ne devraient pas être fournis à ceux « qui ont quitté leur emploi plus tôt, laissant leur État avec des affaires inachevées et exposant les contribuables à des frais pour une session législative supplémentaire.

Après que les démocrates ont obtenu une injonction temporaire d’un juge de district de l’État interdisant leur arrestation, leur détention ou leur détention pendant deux semaines, Abbott et Phelan ont fait appel de la question devant la Cour suprême du Texas qui a annulé le gel des arrestations, infirmant la décision du tribunal inférieur.

La signature d’Abbot, qui promulguera le projet de loi, marquera la fin d’une bataille politique onéreuse entre les partis concurrents de l’État, qui sont fondamentalement en désaccord sur le point de savoir si une surveillance et des exigences accrues des élections ajoutent une responsabilité nécessaire ou privent les électeurs de leur droit de vote.

