La Lenovo Tab P12 Pro pourrait donner un vrai défi aux tablettes Galaxy de Samsung

La Lenovo Tab P12 Pro a été repérée dans une liste sur la console Google Play, montrant qu’il pourrait s’agir de la première tablette Android à utiliser un Snapdragon 888. Cette liste, repérée par MySmartPrice, a également fourni un rendu de base de l’avant de la tablette. , ainsi que quelques autres spécifications clés.

Selon la liste de la Play Console, la Tab P12 Pro non annoncée comprendra 8 Go de RAM pour une résolution d’affichage de 2560 x 1600. Malheureusement, la liste n’indique pas la taille de l’écran ou si elle offrira un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz. Considérant que cela semble être un successeur direct de la Lenovo Tab P11 Pro, on pourrait supposer une taille d’écran comprise entre 11 et 12 pouces.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : MySmartPrice

Si la Lenovo Tab P12 Pro arrive bientôt, il pourrait s’agir de la première tablette Android lancée avec le même processeur alimentant certains des meilleurs téléphones Android. Ce qui rend cela intéressant, c’est que plus tôt dans l’année, la rumeur dit que le Samsung Galaxy Tab S8 utilisait le même chipset SD888. Cependant, la gamme de tablettes Tab S8 n’a pas encore été annoncée ou publiée.

En utilisant le Snapdragon 888, Lenovo choisit de se battre avec Samsung pour le titre de meilleure tablette Android, une place actuellement détenue par le Galaxy Tab S7. Et par rapport à la Tab P11 Pro, cette nouvelle version semble offrir une mise à niveau avec un meilleur processeur (SD730G) et plus de RAM (4 Go/6 Go contre 8 Go).

Cela n’a pas été une bonne semaine pour Samsung, car la société aurait perdu sa première place en termes de part de marché mondiale au profit de Xiaomi. De plus, selon les rumeurs, Samsung aurait des difficultés en termes de ventes pour le Galaxy S21, car des rapports affirment que le produit phare de 2021 se vend près de 50% de moins que le Galaxy S10 d’il y a deux ans.

Cette supposée tablette Lenovo est plutôt excitante à voir, car le marché des tablettes Android n’a vraiment rien d’extraordinaire. Mais un autre véritable concurrent des tablettes dans l’espace phare pourrait forcer Samsung à repousser les limites et à commencer à innover dans un espace qui a été assez stagnant.

Ce n’est pas parce que la Tab P12 Pro est apparue dans la Google Play Console qu’un lancement est imminent. Nous pourrions encore être à des semaines ou des mois de toute annonce officielle et pourrions devoir attendre encore plus longtemps avant de l’avoir entre les mains.

Le meilleur actuel de Lenovo

Lenovo Tab P11 Pro

Idéal pour la consommation médiatique, manquant ailleurs

Le Lenovo Tab P11 Pro a tenté de surpasser les meilleures tablettes Android, mais a échoué un peu. Il offre un superbe écran 2K, ainsi qu’une longue durée de vie de la batterie, mais il n’a pas suffisamment d’optimisation logicielle pour l’utiliser pour le travail.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

abandonnerais-tu google

Examen e/OS : Android axé sur la confidentialité sans Google

Si vous en avez assez de partager toutes vos données en ligne avec Google et d’autres sociétés, il existe un nombre croissant d’alternatives disponibles. Nous avons jeté un coup d’œil à l’un d’entre eux appelé /e/OS, qui promet à ses utilisateurs une version “déGoogledée” d’Android.