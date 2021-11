La lente agonie du chat sauvage en Espagne

21/11/2021 à 11h11 CET

Le chat sauvage (Felis silvestris Une étude menée dans le parc national de Cabañeros, en Castille-La Manche, a confirmé les pires présages. La densité du lynx roux dans cette zone protégée est parmi les plus faibles d’Europe, bien en deçà de celles considérées comme optimales pour cette espèce. Les scientifiques parlent ouvertement d’une « extinction silencieuse & rdquor;.

« Nos résultats soutiennent une densité extrêmement faible de chats sauvages européens dans une zone hautement protégée (parc national de Cabañeros), ce qui suggère que cette population traverse probablement une processus d’extinction& rdquor ;. C’est la principale conclusion des recherches menées par les scientifiques du Groupe de recherche sur la gestion des ressources de gibier et la faune sauvage de l’Institut de recherche sur les ressources de gibier (IREC – CSIC, UCLM, JCCM), dirigé par le Dr Pablo Ferreras et en collaboration avec chercheurs de l’Université de Malaga et de la CIBIO-Université de Porto (Portugal).

Les auteurs de l’ouvrage suggèrent que la faible densité estimée pour cette population de lynx roux pourrait représenter une situation commune parmi les populations de l’espèce dans le sud de la péninsule ibérique. Face à cette éventualité, ils soulèvent la nécessité de plus d’études. Et aussi le urgence d’appliquer des mesures de conservation à l’extrémité la plus au sud-est de l’aire de répartition de cette espèce en Europe.

Il ne reste que 15 chats sauvages à Cabañeros

Il ne reste que 15 chats sauvages à CabañerosÀ Cabañeros, une taille de population absolue de 15 chats sauvages a été estimée (intervalle de confiance à 95 % : 5 à 34 individus). La densité moyenne de population estimée avec le modèle intégré était de 0,038 & pm; 0,017 exemplaire par kilomètre carré. Ce chiffre fait partie des valeurs les plus faibles décrites à ce jour pour l’espèce dans toute l’Europe.. Ceci en dépit d’être une zone hautement protégée.

Parmi les possibles Causes de cette faible densité, les scientifiques soulignent faible disponibilité des proies (lapins et petits mammifères principalement). Cette circonstance aurait pu déclencher «un processus de vortex d’extinction& rdquor ;, pointent-ils.

Les chercheurs ont appliqué un modèle qui comprenait des captures en direct avec identification individuelle, des captures de caméra sans identification individuelle et des suivis radio. Tout cela a été intégré dans un modèle de données de comptage de capture-recapture, qui a permis d’obtenir données fiables sur la population de chats sauvages dans le parc national.

Dix captures en direct de cinq lynx roux ont été réalisées avec un effort de 2 034 jours de piégeage, tandis que sept événements indépendants de chat sauvage ont été enregistrés dans des pièges photographiques avec 3 628 jours de caméra. De plus, deux chats sauvages ont été radiomarqués et des informations télémétriques sur leurs déplacements ont été obtenues.

L’enquête s’est heurtée à de multiples embûches. Par exemple, la difficulté de distinguer les individus des chats sauvages de ceux des autres félins et la absence de recensements spécifiques. En réalité, les chiffres des populations de chats sauvages dans la péninsule ibérique ne sont pas connus avec certitude.

Des populations de plus en plus isolées

Des populations de plus en plus isoléesLes densités enregistrées dans les zones considérées comme optimales pour cette espèce oscillent autour de 0,38 individu au kilomètre carré, bien qu’en Europe une densité de 0,2 individu au kilomètre carré soit plus courante, selon le ministère de la Transition écologique. Les données obtenues à Cabañeros sont dix fois inférieures à la densité optimale.

Les experts, après avoir analysé les données recueillies, ont conclu que les populations de chats sauvages ibériques connaissent «déclin de la population et isolement croissant& rdquor ;. Pour cette raison, ils considèrent « urgent & rdquor; identifier les causes du déclin.

« Nous soutenons que, dans des situations comme celle que nous avons identifiée dans cette aire protégée, l’amélioration de l’abondance des proies (lapins et petits mammifères) pourrait favoriser le rétablissement de la population& rdquor ;, précisent-ils. Parce que cela favoriserait des aires de répartition plus petites et augmenterait la survie et la fertilité.

Tout cela, à terme, conduirait à « une densité plus élevée de chats sauvages et une réduction des contacts avec les chats domestiques dans les zones périphériques, limitant les risques d’hybridation et de transmission de maladies entre les deux espèces & rdquor ;.

La mortalité due aux méthodes non sélectives de contrôle des prédateurs, la perte et la fragmentation de l’habitat sont d’autres causes mises en évidence par la science pour expliquer le déclin de l’espèce. Cependant, une étude internationale publiée cette année a conclu que 83% des décès de chats sauvages en Europe sont causés par l’homme.

« Davantage d’études sont nécessaires de toute urgence pour guider des stratégies de conservation solides et inverser le déclin des populations de chats sauvages de Méditerranée », soulignent les chercheurs.

Très peu de spécimens à Doñana

Très peu de spécimens à DoñanaDes études antérieures ont déjà signalé des populations réduites de chats sauvages dans d’autres zones protégées de la péninsule ibérique. Dans le parc national de Doñana, par exemple, une « abondance étonnamment faible de chats sauvages a été signalée en 2014, malgré la protection légale de cet espace depuis plus de cinq décennies & rdquor;. Plus : en 2009 le «Réduction drastique des chats sauvages dans la réserve naturelle de la Serra da Malcata (Portugal) et son remplacement par des chats domestiques dans la nature.

L’espèce est « strictement protégée & rdquor; par la législation européenne. Le lynx roux est sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En Espagne, il est également en danger d’extinction.

Dans la péninsule ibérique, il existe trois sous-espèces de chat sauvage. Le premier est le Felis silvestris tartessia, qui vit au sud de l’Èbre et du Duero. Le second est le Felis silvestris silvestris, que l’on trouve dans le nord de la péninsule. Et le troisième, le Felis lybica jordansi, commun sur l’île de Majorque.

Étude de base : https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10531-021-02309-1

Photo principale : Wildkatzen, Wikimedia Commons