La lente marche en avant, du 24 au 31 mars

Finance Redefined est la newsletter DeFi-centric de Cointelegraph contextualisant les événements majeurs de la semaine précédente. Les abonnés en reçoivent une copie tous les mercredis.

Note de l’éditeur

C’est l’une de ces semaines où il est difficile de trouver un sujet central pour ce bulletin. Il n’y a pas eu de gros scandales ou de sorties, plus comme une lente mouture avec quelques projets lançant de nouvelles fonctionnalités, d’autres annonçant leur tour d’investissement sophistiqué, tandis que chaque célébrité et leur mère continuent d’abandonner les NFT. Snoop Dogg est le dernier, je crois?

Je suppose qu’une bonne question à se poser est: «Pourquoi les NFT et pas DeFi?» La réponse est l’argent. Les NFT rapportent actuellement d’énormes sommes d’argent à leurs vendeurs, un peu comme la manie de l’agriculture de rendement DeFi de l’été 2020. En crypto, l’argent est toujours la réponse.

Les NFT doivent également passer, mais comme d’autres tendances passées de la cryptographie, cette hausse actuelle peut laisser un résidu beaucoup plus important que ce avec quoi nous avons commencé.

Je dirais que DeFi est actuellement dans sa phase «d’accumulation», et c’est pourquoi nous assistons à un flux constant de sorties et d’investissements, sans qu’aucun d’entre eux ne fasse vraiment basculer l’écosystème. Les conditions du marché n’aident pas non plus, car nous sommes encore dans une phase vacillante qui doit finalement se résoudre. Peut-être que nous reprendrons la course de taureaux sous peu, peut-être pas. J’ai fini par comprendre qu’il est assez facile de chronométrer le sommet du marché, le problème est qu’il y a tellement de «sommets» dans une année cryptographique qu’il devient difficile de distinguer une correction locale d’un pic mondial.

Sushi libère Kashi

L’un des développements les plus importants cette semaine a été le déploiement par SushiSwap de BentoBox et de Kashi, une plate-forme de prêt sur marge. Ce qui le distingue des plates-formes comme Compound ou Aave, c’est son approche distincte du risque. Kashi utilise des coffres séparés pour chaque paire d’actifs prêtables, ce qui signifie, par exemple, que placer Ether dans un coffre ETH-SUSHI ne vous permet pas de tirer UNI du coffre ETH-UNI.

L’approche séparée permet une plus grande tolérance au risque. Un effondrement spectaculaire de la valeur d’une petite pièce illiquide n’affecte rien d’autre que sa propre chambre forte. Cela signifie que SushiSwap peut créer des paires de négociation de marge même pour le plus petit des projets sans subir de risque structurel. Avec le prochain Kashi V2, le fait de créer des coffres-forts de prêt deviendra même sans autorisation, similaire à la création de pools AMM.

Le trading sur marge est la pierre angulaire de DeFi. Les traders sur marge qui paient pour le privilège de court-circuiter vos pièces (ou dollars) en Compound ou Aave sont la source de votre rendement «sans risque» lors de la fourniture de capital. L’extension du trading sur marge à plus de pièces ajoute la capacité de plus de capital pour chasser ces doux APY DeFi sur l’ensemble du marché.

Aave, Polygon et l’importance des récits

Aave et Zapper viennent d’annoncer une intégration dans Polygon, l’écosystème sidechain et layer-two anciennement connu sous le nom de Matic Network.

Ce choix est une conséquence évidente des frais de gaz élevés sur Ethereum, qui facturent de nombreux petits utilisateurs depuis un certain temps maintenant. Cependant, la destination d’Aave est assez curieuse. Jusqu’au changement de marque, Matic était un mélange étrange d’un concurrent et d’un ajout à l’écosystème Ethereum. Il exploitait un réseau plasma, mais la plupart des projets préféraient s’appuyer sur sa «sidechain» intelligente compatible avec les contrats.

La sidechain Matic est, en réalité, une blockchain indépendante qui vous permet simplement de relier les actifs à partir d’Ethereum. Afin de se qualifier comme une sidechain appropriée, il aurait dû utiliser ETH ou au moins quelque chose comme DAI pour payer les frais de transaction – à la place, il utilise des jetons MATIC. Selon la définition très vague de Matic, Polkadot, Near, Avalanche et Binance Smart Chain seraient tous des sidechains d’Ethereum.

Mais imaginez le retour de bâton si Aave annonçait qu’il passerait à Near ou BSC – cela serait considéré comme rien de moins que de trahir Ethereum. J’ai vu comment des projets comme Balancer ou Curve ont minimisé leur implication avec «l’ennemi» après avoir accepté de publier des nouvelles d’une intégration avec une plate-forme externe. Cependant, pour être honnête, ces autres plates-formes ont probablement également sauté le pistolet à l’annonce.

Quoi qu’il en soit, le changement de marque de Polygon et son passage à une stratégie «Polkadot sur Ethereum» rapporte des dividendes pour la perception du public. Même si, en pratique, passer à Matic équivaut pour l’instant à passer à BSC. Cela peut changer avec les futures versions du SDK Polygon et d’autres solutions technologiques, mais les récits semblent être les principaux moteurs du choix de la plate-forme d’évolutivité pour le moment.

Je dirais qu’être «natif d’Ethereum» est la seule raison pour laquelle les gens envisagent même d’utiliser des optimistes cumulatifs, le «chouchou» des solutions Ethereum de couche deux qui comporte d’impressionnants défauts d’utilisation.

Dans d’autres nouvelles