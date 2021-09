La lente reprise de Carnival limitera les gains du stock de CCL

Compagnies de croisière Carnival (NYSE :CCL) a cherché un retour à la normale. Essayez comme il se peut, cependant, les eaux restent agitées pour la compagnie de croisière assiégée. L’action CCL, après un grand rallye plus tôt cette année, est de retour dans une solide tendance à la baisse.

Le nouveau coronavirus continue de faire des ravages dans l’industrie du voyage dans son ensemble. Les croisiéristes en particulier ont connu des difficultés en raison de leur endettement important et de leur incapacité à revenir à des conditions d’exploitation normales. Alors que certaines agences de voyages, telles que les compagnies aériennes à bas prix, ont connu une reprise décente, le secteur des croisières est toujours en baisse par rapport à ses niveaux d’avant la pandémie.

Alors, comment les investisseurs devraient-ils aborder les actions CCL ? L’entreprise a clairement survécu à la pandémie, donc les ours qui ont prédit la disparition imminente de Carnival étaient clairement incorrects. Cependant, il faudra beaucoup de temps pour que les fondamentaux de Carnival s’améliorent beaucoup. Et, pendant ce temps, les actions ne sont pas aussi bon marché qu’il n’y paraît au premier abord.

Toujours pas de chemin clair vers une réouverture complète

Il était logique d’acheter Carnival et d’autres actions de croisière l’année dernière en espérant que la société serait prospère à l’avenir. À la mi-2020, il semblait probable que le secteur des voyages deviendrait assez sain une fois les vaccins déployés. Malheureusement, cela ne s’est pas vraiment produit. Les « années folles » tant attendues ne se sont jamais vraiment matérialisées.

Des variantes du virus continuent d’apparaître. Cela a conduit à des deuxième, troisième et même quatrième vagues de la pandémie dans certaines parties du monde. Pendant ce temps, les vaccins se sont avérés moins efficaces pour arrêter la transmission du virus que de nombreuses personnes ne l’avaient prévu, de sorte que la demande de voyages d’agrément s’est stabilisée.

En conséquence, le retour prévu précédemment du secteur à des niveaux normaux d’activité de croisière a été retardé. Carnival, au 19 septembre, exploitait exactement la moitié de sa flotte américaine. C’est bien mieux qu’aucun revenu n’arrive.

Mais dans l’industrie des croisières, qui présente de faibles marges bénéficiaires et est à forte intensité de capital, il est loin d’être idéal pour une entreprise d’avoir la moitié de ses actifs ne produisant aucun revenu.

Certains commerçants pourraient penser qu’il vaut la peine d’attendre que le stock de CCL se rétablisse. Alors que la moitié de son activité est toujours hors ligne, ces revenus doivent revenir tôt ou tard, diraient-ils.

Pendant ce temps, l’action CCL se négocie apparemment bien en dessous de ses niveaux de 2019. Il y a cependant un problème avec cette théorie : pour survivre, Carnival a émis une tonne de nouvelles actions et de nouvelles dettes. En conséquence, la valeur d’entreprise (EV) de l’entreprise – sa capitalisation boursière plus sa dette – est en fait plus élevée qu’en 2019. Ainsi, au cours de l’action d’aujourd’hui, le marché dit que Carnival vaut plus maintenant qu’avant le début de la pandémie.

Disney pleut sur le défilé

Chaque fois que nous recevons une série de gros titres positifs sur la pandémie, cela est apparemment compensé par des nouvelles négatives. Récemment, par exemple, il est apparu que le pic de cas de Covid dans le sud-est de l’Amérique commençait enfin à s’atténuer. Cela est crucial pour l’industrie des croisières, car bon nombre de ses clients résident dans cette partie du pays et plusieurs de ses ports clés sont situés en Floride.

Cependant, l’amélioration du sentiment envers l’action CCL a fait long feu mardi. C’est quand Walt Disney (NYSE :DIS), lors d’un appel avec des analystes, a révélé que la variante Delta avait un impact sur ses activités. Par exemple, le conglomérat a signalé que Delta retardait la production de ses nouveaux films. Le stock de DIS s’est effondré sur les nouvelles.

N’oubliez pas que Disney exploite sa propre compagnie de croisière, et le mois dernier, Disney avait déclaré que la société reprenait largement ses activités comme d’habitude. Ainsi, la chute des actions de Disney sur les nouveaux problèmes de Covid a déçu les agences de voyages, dont Carnival.

Le verdict sur CCL Stock

Si vous avez acheté des actions CCL l’année dernière avant la réouverture économique, félicitations. Les actions de Carnival, malgré les énormes pertes d’exploitation de la société et la vente de nombreuses nouvelles actions, ont réussi à quadrupler leurs plus bas à un moment donné. C’était un commerce fantastique.

Cependant, il y a peu de raisons de conserver les actions de CCL maintenant. Les perspectives de l’entreprise ne sont pas plus brillantes maintenant qu’elles ne l’étaient en 2019. En fait, elles sont sans doute beaucoup moins prometteuses. Pendant ce temps, Covid-19 cause des problèmes majeurs beaucoup plus longtemps que la plupart des analystes ne l’avaient prévu. Et le bilan de l’entreprise est loin d’être vierge, pour le dire gentiment.

Additionnez le tout et il existe actuellement de bien meilleurs endroits pour investir que les actions CCL. Le trafic de croisière étant susceptible d’être réduit jusqu’en 2022, il n’y a pas de redressement rapide à venir pour l’industrie. Par conséquent, les actions resteront dans une mer agitée pour les prochains trimestres.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.