La lente route de Lisa Eldridge vers la célébrité – WWD

La plupart des visiteurs qui regardent les portraits de Gainsborough et Reynolds à la National Gallery ou à la Royal Academy de Londres prêtent probablement attention aux coups de pinceau, aux toiles de fond ou aux poses des aristocrates, des héros militaires et des personnalités de la société luxuriantes du XVIIIe siècle.

Pas Lisa Eldridge.

Au lieu de cela, le maquilleur de mode et de célébrité regarde de près les yeux, les cheveux et le teint des sujets des artistes, prenant des notes sur la nuance et la position du rougissement sur une joue; l’arche et la couleur des sourcils; et le teint des femmes et des hommes.

L’intérêt d’Eldridge pour l’histoire et la politique sociale du maquillage est bien connu. Elle a écrit un livre en 2015 intitulé «Face Paint: The Story of Makeup», et est l’un des principaux collectionneurs de cosmétiques et d’emballages vintage.

Directrice créative mondiale de Lancôme et d’un YouTube-r populaire, Eldridge va maintenant plus loin dans ses études avec une nouvelle émission de style documentaire de la BBC TV qui examine différentes périodes de l’histoire britannique à travers le prisme des couleurs et des formulations cosmétiques.

Le premier épisode de «Maquillage: une histoire glamour», a été diffusé plus tôt ce mois-ci avec un regard sur les Géorgiens ostentatoires et obsédés par l’argent, qui étaleraient volontiers de la pâte de plomb toxique sur leurs visages si cela leur permettait de leur faire un mari riche ou de s’asseoir pendant des heures, les serviteurs chargeaient de la pommade grasse, de la poudre et des perruques sur leurs cheveux pour créer des styles imposants.

Eldridge a tourné la série pendant les verrouillages deux et trois à Londres et, dans d’autres épisodes, elle regarde les Victoriens et leur fixation à la beauté «naturelle», et comment le look des clapets des années 20 reflétait les libertés de l’époque. Pendant ce temps, Eldridge concocte les formules de beauté historiques et recrée les looks sur elle-même et sur un modèle.

«J’ai obtenu des manuels pharmaceutiques et tout fait à partir de rien», a déclaré Eldridge lors d’un entretien avec Zoom à Londres. Pour recréer la céramique vénitienne, qui a transformé les visages des femmes en une teinte d’albâtre à la mode, Eldridge a rendu visite à l’Université de Keele, axée sur la recherche, et a travaillé avec un pharmacien pour élaborer la recette exacte du spectacle.

Eldridge a dit que cela lui faisait réfléchir: «Pourquoi les femmes risquent-elles leur vie pour cela? Est-ce que c’est comme la chirurgie plastique aujourd’hui? Je ne connais pas la réponse, mais c’est intéressant.

Ses expériences lui ont également permis de faire des découvertes, telles que «la glycérine est toujours le meilleur humectant. C’est toujours l’étalon-or. Et il n’a été inventé qu’en 1800. »

Elle a dit qu’elle trouvait les Victoriens et leur quête de la beauté naturelle fascinants. «J’ai fait les recettes et je comprends maintenant pourquoi ils ont utilisé du beurre pour créer un baume et une pommade pour les lèvres», a déclaré Eldridge. “Le beurre ne brille pas, donc ça ne ressemble pas à du maquillage.”

Alors que la beauté s’accélère, avec des tendances qui rebondissent dans le monde entier sur TikTok, des ventes en ligne en plein essor et des évaluations vertigineuses devenant une nouvelle norme pour les maquilleurs et les influenceurs, Eldridge ralentit, se penche sur le passé et prend le temps de construire la sienne , marque potentiellement milliardaire.

Après avoir lancé son entreprise de beauté directement au consommateur avec une capsule en édition limitée de trois rouges à lèvres True Velvet en 2018 (et ajouté différentes couleurs, textures et formulations depuis lors) Eldridge se déplace maintenant dans les soins de la peau avec une gamme appelée Seamless Skin.

Les premiers produits, Elevated Glow Highlighter et Enlivening Blush, sont disponibles en pré-commande à partir du 15 mai sur lisaeldridge.com. Le surligneur est au prix de 38 $, tandis que le blush coûte 34 $.

Le surligneur est disponible en quatre tons transparents adaptatifs à la peau et est décrit comme un hybride éclat / soin de la peau avec des propriétés floutantes, tenseur et hydratantes qui «masquent et embellissent» tous les problèmes de peau.

Les ingrédients actifs comprennent la graine de tamarin indica, l’extrait de noyau d’avoine et un biopolymère appelé Filmexcel qui forme un maillage sur la peau pour «soulever, resserrer et lisser».

Eldridge a déclaré qu’elle avait découvert Filmexcel à Cosmoprof Asia en 2017 et qu’elle avait hâte de l’utiliser dans sa future ligne de soins de la peau. Elle a dit qu’elle était tombée dessus dans une zone éloignée de la foire, “celle avec tous les ingrédients bruts et les machines.”

Elle a dit qu’elle aimait les fabricants de Filmexcel, car ils avaient 25 ans d’expérience dans les biopolymères naturels et utilisaient deux ingrédients naturels pour créer le maillage seconde peau.

Elle a mis le Filmexcel dans le surligneur et a dit qu’il «tend légèrement la peau – pas que vous le sentiez – mais il a un effet très doux de lissage et cela fait des heures supplémentaires. Donc, si vous voulez mettre en valeur chaque jour, vous pouvez tout aussi bien en tirer des avantages », a-t-elle déclaré.

Son objectif pour le surligneur était de créer un produit multitâche haute performance capable de masquer les défauts et de créer une lueur flatteuse.

“N’est-ce pas ennuyeux la façon dont le surligneur se produit parfois sur les zones de votre visage que vous ne voulez pas particulièrement mettre en évidence?” elle a demandé.

Le blush, quant à lui, est une formule crème-sérum légère qui se décline en six teintes et est censée être facile à appliquer, à mélanger et à construire.

Il contient des huiles de pépins de myrtille et de framboise et de l’extrait de feuilles de romarin, vise à estomper, soulever et raffermir la peau et se décline dans des nuances adaptées à une variété de tons de peau.

Eldridge est exigeante en ce qui concerne ses formulations et a déclaré qu’elle n’achèterait pas de produit préemballé. À savoir, elle porte les cicatrices d’années de tests et de développement de produits.

«C’est comme cuisiner, il faut expérimenter et vraiment essayer des choses et s’assurer d’obtenir la meilleure finition de maquillage. Mais il doit pouvoir être mélangé, facile à utiliser et compatible avec l’emballage. Les gens me demandent: «Que pouvez-vous me dire sur le développement de produits? et je leur dis: ‘Tout ce qui peut éventuellement mal tourner, ira définitivement mal.’ “

Tout comme avec l’émission de la BBC, Eldridge teste tout sur elle-même, mais a également un groupe de cobayes humains, y compris des collègues maquilleurs et des personnes ayant des problèmes de peau qui ne savent pas nécessairement comment se maquiller.

Dans le cadre du lancement, Eldridge réapprovisionne également son gloss Gloss Embrace Lipgloss, un hybride gloss / lipcare. Elle a ajouté quatre nouvelles nuances pour l’été, dont Songbird un beige clair / rose mastic et Charm, un rose doux et chatoyant.

Elle ramène également Luxuriously Lucent Lip Color, une formule crémeuse et semi-transparente pour l’été. Le brillant à lèvres Gloss Embrace coûte 25 $ et le rouge à lèvres semi-transparent Luxuriously Lucent est de 36 $.

Le rythme relativement lent des reconstitutions (cela peut prendre des mois à Eldridge pour réapprovisionner les rouges à lèvres et les brillants, par opposition à des semaines chez une plus grande marque) et le décalage entre les baisses de produits font partie du grand plan d’Eldridge.

Elle n’est pas gênée par la rapidité avec laquelle ses pairs, comme Charlotte Tilbury et Pat McGrath, ont bâti leurs entreprises, réalisant des évaluations stratosphériques. Elle n’est pas non plus préoccupée par la montée en puissance des marques dirigées par des influenceurs d’un milliard de dollars.

Eldridge a de grandes ambitions, mais souhaite travailler à son rythme et en phase avec ses valeurs personnelles.

«Je ne peux être que moi et je ne peux pas changer. J’aime les choses bien faites », a déclaré Eldridge, ajoutant qu’elle aime ne pas avoir la pression d’un patron ou d’un investisseur qui frappe à sa porte, exigeant qu’elle vende un certain nombre de produits dans un délai précis.

«Je suis dans une très bonne position et ma marque est une marque lente. Je n’apprécie pas particulièrement la vitesse de l’industrie actuellement, mais j’aime pouvoir être un peu plus créatif et être un peu plus exigeant.

Ses projets à long terme sont grands. «Je veux être mondial. Je veux être énorme, mais je ne veux pas seulement me précipiter et faire la mauvaise chose non plus. J’aime faire des recherches et faire les choses de la bonne manière, d’une manière qui soit la meilleure pour ma marque et aussi la meilleure pour le consommateur. »

Elle mentionne souvent sa clientèle et pense qu’ils sont informés, engagés et recherchent quelque chose de différent des formules en marque blanche accompagnées d’un emballage jazzy ou de récits convaincants.

«Il y a des formules que j’ai publiées qui sont à 100% ma propriété intellectuelle, ma formule. Ils n’ont pas été développés pour moi par un fournisseur. Cela m’intéresse et je ne suis pas particulièrement motivée par l’argent », a-t-elle déclaré.

Avoir sa propre marque lui permet de prendre des décisions «qui me tiennent à cœur. Mes clients comprennent qui je suis. Ils adorent mes formules et jusqu’ici, touchent le bois, ça se passe bien. Je pense donc que je vais continuer à être moi-même pour le moment.

Ses clients sont un groupe engagé – mais exigeant.

Eldridge fait ses tutoriels de maquillage détaillés sur YouTube depuis 2008, montrant aux femmes du monde entier des techniques pour créer un look chic et simple, masquer l’acné ou faire ressortir leur Marilyn Monroe intérieure, et quand elle ne poste pas, elles sont déçues.

Elle compte 2,04 millions d’abonnés sur YouTube et 1,3 million d’abonnés supplémentaires sur Instagram. Naturellement, Eldridge s’est relâchée sur les didacticiels YouTube pendant qu’elle tournait la série de la BBC, et ses abonnés en voulaient plus.

«Je me sens mal parce que ces deux derniers mois, j’ai à peine posté parce que nous avons terminé la série documentaire. YouTube me manque aussi, mais je ne peux pas tout faire », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle reviendrait bientôt sur l’écran numérique.

«Cela ajoute une autre couche à ce que je comprends du maquillage et à ce que je peux apporter», a-t-elle déclaré à propos des tutoriels.

L’entreprise a été autofinancée jusqu’à présent, et Eldridge a déclaré qu’elle avait récemment pris «un très petit montant d’investissement» de Mark Esiri, fondateur du fonds de capital-risque basé à Londres Venrex, un champion de longue date des petites entreprises britanniques et l’un des les premiers investisseurs à Charlotte Tilbury.

Eldridge a déclaré qu’elle n’envisageait pas de recruter plus d’investisseurs pour le moment – bien qu’elle ne soit pas à court d’offres.

«Je préfère amener ma marque à un endroit où je suis à l’aise et heureuse et j’ai l’impression qu’elle grandit au bon rythme, avec les bonnes décisions prises», a-t-elle déclaré.

Elle a plus de lancements de soins de la peau prévus pour septembre et s’entretient avec des «détaillants partageant les mêmes idées» et des distributeurs qui peuvent amener la marque dans de nouveaux territoires où elle voit la demande, comme l’Asie.

Interrogé sur la taille de la marque en termes de revenus, Eldridge rétorque, affirmant que les ventes de rouge à lèvres se chiffrent à «des centaines de milliers» d’unités et que chaque lancement est plus important que le précédent. Les derniers lancements pour les lèvres l’automne dernier se sont vendus en moins d’une heure, a-t-elle déclaré.

«Chaque fois que je commande de plus en plus de stock, je ne veux pas que les gens soient déçus. Je suis assez terrifié par la quantité de stock que je commande. Je me sens vraiment malade, puis ça se vend en 28 minutes. »

Eldridge continue de travailler pour Lancôme, et a déclaré qu’elle était à 100 pour cent franc avec eux dès le début sur la création de sa marque.

«J’adore travailler avec eux. Ce sont des gens formidables. J’adore la marque et ils aiment aussi ma marque. C’est très moderne que je sois capable de faire ces deux choses très distinctes. Tout est très civilisé.

Elle a dit que lorsqu’elle est à Paris, elle se rend directement aux laboratoires Lancôme et y fait tout son travail aux côtés des scientifiques cosmétiques.

En effet, Eldridge estime que la science cosmétique est «le domaine le plus créatif et le plus énergétique de l’industrie à l’heure actuelle. Il y a tellement de nouveaux défis à relever. »

Elle passe également du temps à lire les papiers d’étudiants diplômés de l’université et vient d’en embaucher un.

L’étudiante, a-t-elle dit, «a écrit quelque chose sur le remplacement d’un polymère particulier par une nouvelle version, et je me dis:” Dieu, c’est intéressant! ” et je lui ai téléphoné pour lui demander si elle voulait travailler pour moi.

Alors qu’Eldridge fait des progrès, elle refuse d’abandonner le travail de jour. Le travail de session et les tournages de campagne, dit-elle, sont une délicieuse journée de congé pour elle.

«Je l’aime tellement et je veux toujours être en contact avec l’industrie du maquillage et l’industrie de la mode professionnelle. Je suis passionné par ça, et je suis toujours nerveux quand je vais travailler, je suis toujours excité, exactement comme je l’étais quand j’ai fait mon premier tournage.