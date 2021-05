La “ lenteur ” de Lewis Hamilton à Monaco expliquée par Mercedes

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a déclaré que les problèmes de pneus étaient en partie à l’origine des difficultés de Sir Lewis Hamilton à Monaco ce week-end.

Allison a déclaré que l’équipe était généralement en mesure d’utiliser les performances des pneus à leur avantage, mais a révélé que Mercedes avait déjà eu du mal à activer la fenêtre de fonctionnement de la même manière autour de Monaco en particulier.

Hamilton a terminé P7 après un week-end difficile où il a rarement égalé son coéquipier Valtteri Bottas pour le rythme, bien qu’il ait été trois fois vainqueur autour de Monte Carlo.

Alors que les problèmes de pneus étaient une raison derrière le manque de rythme de Hamilton dans l’ensemble, Allison dit que l’équipe doit encore regarder la situation dans son ensemble pour savoir pourquoi ils ont pris du retard par rapport à leurs principaux rivaux ce week-end.

«Nous devons comprendre pourquoi nous avons été lents. C’est la lenteur qui est la principale douleur », a déclaré Allison aux journalistes après le Grand Prix de Monaco, cité par RacingNews365.

«Ironiquement, notre voiture, dont l’une de ses meilleures armes a été l’utilisation de ses pneus sur différentes pistes, sur cette piste en particulier, nous avons toujours un peu de mal avec l’utilisation des pneus. Nous ne les rendons jamais vraiment heureux un samedi, donc nos places sur la grille sont modestes.

«Puis dimanche, bien que nous soyons d’accord au début des relais, à la fin du premier relais, lorsque la majeure partie de l’action cruciale se déroule sur cette piste en particulier, nous étions normalement tous à court d’idées avec un pneu qui meurt un peu. plus tôt que nos concurrents ».

“C’est comprendre que, ce que nous n’avons pas réussi à faire pendant un certain nombre de saisons et que nous devons comprendre à partir des premiers principes,” qu’est-ce que nous nous trompons sur cette piste? “”

Grand débriefing prévu pour aujourd’hui, beaucoup de choses à discuter et à apprendre. Ce championnat va aller droit au but, et nous ne pouvons pas nous permettre des week-ends comme Monaco. Nous vous promettons que nous sommes prêts pour ce combat 💪 pic.twitter.com/bcHlU42B1y – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 24 mai 2021

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

Allison a expliqué pourquoi Bottas avait pu prendre le dessus sur son coéquipier en qualifications, le Finlandais ayant montré plus de «confiance» sur son tour de vol.

Malheureusement pour lui, un arrêt aux stands anormal alors que son pneu avant droit ne se détachait pas a finalement mis fin à sa course, l’équipe ayant encore du mal à retirer le pneu même après la course.

«Valtteri a réussi à rendre les pneus avant plus heureux au début du tour», a ajouté Allison. «Ensuite, pour le reste du tour, il a eu plus de confiance pour aller bien dans le tour et prendre la voiture près des barrières, ce qu’il faut faire pour obtenir un bon tour de qualification.

«Objectivement, juste une petite différence de température entre les pneus avant des deux voitures. Mais les deux pilotes souffrent essentiellement du fait que les pneus avant arrivent plus tard que les pneus arrière, entrant dans leur meilleure fenêtre qui soit.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!