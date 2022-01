la Lettonie et l’Allemagne remportent les médailles d’or de la Coupe du monde de luge ; Les États-Unis décrochent le bronze

La Lettonie a remporté la médaille d’or dans un relais par équipe de la Coupe du monde de luge dimanche, l’Autriche deuxième et les États-Unis troisième.

L’équipe lettone d’Eliza Tiruma, Kristers Aparjods et le traîneau double de Marlins Bots et Roberts Plume ont terminé en 2 minutes, 24,294 secondes. L’équipe autrichienne de Madeleine Egle, Nico Gleirscher et le traîneau double de Thomas Steu et Lorenz Koller a terminé deuxième en 2:24,652.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Les Américains — Summer Britcher, Tucker West et l’équipe de double de Chris Mazdzer et Jayson Terdiman — ont remporté le bronze en 2:24,802. L’Allemagne, à domicile, n’a réussi qu’une quatrième place en 2:24,955.

Il s’agissait de la deuxième médaille de relais par équipe de la saison pour USA Luge, qui a décroché l’argent au relais d’ouverture de la saison sur la nouvelle piste de Yanqing, en Chine, qui sera utilisée pour les Jeux olympiques de Pékin le mois prochain.

L’Allemande Julia Taubitz célèbre sur le podium après avoir remporté la compétition féminine de monoplace de la Coupe du monde de luge à Winterberg, en Allemagne, le dimanche 2 janvier 2022. (Friso Gentsch/dpa via AP)

SIMPLE FEMME

L’Allemagne est montée sur la plus haute marche du podium chez les femmes plus tôt dimanche, avec Julia Taubitz (1:53.167) qui s’est ralliée pour dépasser sa compatriote allemande Natalie Geisenberger (1:53.408) dans la deuxième manche pour remporter l’or.

Egle a terminé troisième pour l’Autriche. Taubitz a pris 102 points d’avance sur Egle au classement général féminin de la Coupe du monde avec cinq courses à disputer; l’écart entre les deux avait été de 72 entrants dimanche.

Britcher a terminé cinquième dans la course féminine, assez bon pour s’assurer qu’elle sera sélectionnée pour l’équipe olympique américaine. Une fois officiellement sélectionné – USA Luge nommera son équipe complète plus tard ce mois-ci – Britcher deviendra trois fois olympien.

« Pékin, je viens », a tweeté Britcher.

Brittney Arndt a terminé 12e et Ashley Farquharson 16e pour les femmes américaines. Emily Sweeney n’a pas terminé pour les Américaines, s’effondrant dans sa deuxième manche après avoir enregistré certains des temps intermédiaires les plus rapides de toute la course.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

SUIVANT

La série Coupe du monde de luge se déplace à Sigulda, en Lettonie, le week-end prochain. Ce sera le dernier week-end de course avant que les Américains n’annoncent leur liste olympique.