La lettre de Meghan Markle montre que «la faille royale n’est pas guérie» – La duchesse a averti qu’elle pourrait «regretter» son mouvement | Royale | Nouvelles

L’observateur royal a affirmé que la puissante lettre au Congrès montrait que la «fracture» royale entre les Sussex et la firme n’était pas encore guérie. La lettre de Mme Markle appelait la présidente Nancy Pelosi et le chef Charles Schumer à allouer des congés payés aux mères qui travaillent.

Réagissant à la lettre, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk : « Ce sera fascinant de voir quelle sera la réponse du public et peut-être des politiciens à cette lettre.

« Son plaidoyer a peut-être raison, elle a toujours été éloquente et militante depuis l’âge de 11 ans.

« Cependant, elle est qui elle est parce qu’elle est membre de la famille royale.

« Le fossé entre les Sussex et la famille royale ne semble pas avoir été guéri et l’interview d’Oprah a beaucoup nui à l’image de la famille royale.

« Son contenu était controversé et les Sussex ont fait des affirmations fausses.

Notamment, Mme Markle a choisi d’utiliser son titre de duchesse de Sussex pour signer la lettre.

Comme l’a souligné M. Fitzwilliam, « l’accord avec la reine ne prévoyait pas d’utiliser les RHS ».

Lorsque le duc et la duchesse se sont retirés de leurs fonctions royales l’année dernière, il a été convenu que le couple conserverait leurs titres mais ne serait pas autorisé à les utiliser quotidiennement, car ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale.

« Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de s’occuper de son enfant (ou d’un être cher, ou d’elle-même, comme nous le verrions avec un plan complet de congés payés). »

Ce geste ouvertement politique n’est pas non plus la première fois que le duc et la duchesse de Sussex entrent dans la sphère politique.

Lors des élections présidentielles américaines de novembre dernier, le duc et la duchesse ont exhorté les Américains à voter.

Mais M. Fitzwilliam s’est demandé si la duchesse aurait ou non un avenir dans la politique américaine.

Il a déclaré: « Je me demande ce que les sondages montreraient aux États-Unis pour savoir si le public pense que Meghan a un avenir politique.

« Elle avait les meilleurs contacts et veut une image bienveillante comme cela le montre, mais je pensais que l’interview sur Oprah était impitoyablement mise en scène.

« Elle finira peut-être par le regretter, mais le temps nous le dira et révélera également le futur rôle de Harry.

« Je soupçonne qu’ils ont très peu à gagner à de nouvelles attaques contre la monarchie si elle veut entrer en politique, comme cela a longtemps été spéculé.

« Ce qui sera fascinant, c’est de voir si elle le fait et si oui à quel point elle le fait.

La lettre de Meghan intervient après qu’il a été révélé que le duc et la duchesse prenaient cinq mois de congé après la naissance de leur fille Lilibet.