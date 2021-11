Une lettre prétendument du joueur de tennis Peng Schuai a été interrogée par le patron de la WTA, Steve Simon.

La star chinoise, 35 ans, n’a pas été vue publiquement depuis qu’elle a accusé l’ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli d’agression sexuelle dans un article supprimé sur les réseaux sociaux le 2 novembre.

.

Schuai n’a pas été vu en public depuis les allégations

Au milieu de l’inquiétude croissante pour sa sécurité, la 13e mondiale Naomi Osaka a récemment exprimé son choc face à la situation, et Simon avait demandé une enquête sur les allégations de Schuai.

Une déclaration a maintenant été publiée sur la page Twitter de China Global Television Network Europe, prétendant provenir de Schuai et envoyée au PDG de la WTA, Simon.

Il se lit comme suit : « En ce qui concerne les nouvelles récentes publiées sur le site officiel de la WTA, le contenu n’a pas été confirmé ou vérifié par moi-même et il a été publié sans mon consentement.

« Les nouvelles contenues dans ce communiqué, y compris l’allégation d’agression sexuelle, ne sont pas vraies. Je ne manque pas et je ne suis pas en sécurité. Je viens de me reposer à la maison et tout va bien. Merci encore de vous soucier de moi.

Cependant, Simon a répondu avec une inquiétude accrue, soulevant des doutes quant à savoir si Schuai a écrit la lettre.

Écrivant mercredi, Simon a déclaré : « La déclaration publiée aujourd’hui par les médias d’État chinois concernant Peng Shuai ne fait que soulever mes inquiétudes quant à sa sécurité et à son sort.

«J’ai du mal à croire que Peng Shuai a réellement écrit l’e-mail que nous avons reçu ou croit ce qui lui est attribué.

.

Schuai est un ancien n°1 mondial du double et ancien champion de Wimbledon

« Peng Shuai a fait preuve d’un courage incroyable en décrivant une allégation d’agression sexuelle contre un ancien haut fonctionnaire du gouvernement chinois. La WTA et le reste du monde ont besoin d’une preuve indépendante et vérifiable qu’elle est en sécurité.

« J’ai essayé à plusieurs reprises de la joindre via de nombreuses formes de communication, en vain. Peng Shuai doit être autorisé à s’exprimer librement, sans contrainte ni intimidation de quelque source que ce soit.

« Son allégation d’agression sexuelle doit être respectée, faire l’objet d’une enquête en toute transparence et sans censure. Les voix des femmes doivent être entendues et respectées, pas censurées ni dictées. »