Le Premier ministre français Jean Castex a écrit la semaine dernière à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour encourager Bruxelles à soutenir la position de Paris contre Londres sur les droits de pêche post-Brexit.

La lettre appelant le bloc à démontrer qu’il y avait « plus de dommages à quitter l’UE qu’à y rester » a également détérioré les liens.

M. Castex a exhorté l’Union européenne à utiliser les » leviers à sa disposition » et à » préciser… que le respect des engagements pris n’est pas négociable et que sortir de l’Union est plus dommageable que d’y rester « .

Mais selon le leader de Generation Frexit, Charles-Henri Gallois, cette décision a prouvé que M. Castex lui-même ne pense pas que rester dans l’UE apporte des avantages tangibles aux États membres, à tel point que l’UE doit prouver que le Brexit a mal tourné pour convaincre ses propres citoyens.

Il a souligné: « L’ironie est que Castex admet entre les lignes qu’il n’y a aucun avantage réel et tangible à rester dans l’UE puisque la vie au Royaume-Uni doit être artificiellement pourrie par le Brexit pour essayer de convaincre les opinions européennes qu’il y aurait des avantages. à l’UE! »

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il était « perplexe quant à ce qui se passait » et a affirmé que le comportement de Paris pourrait être en violation de l’accord du Royaume-Uni sur le Brexit avec l’UE.

S’adressant à des journalistes lors d’un vol à destination du G20 à Rome, il a exhorté les pêcheurs britanniques à « être confiants dans leurs activités légales » en promettant des mesures contre toute violation de leur droit de pêcher.

La France menace de bloquer les bateaux britanniques dans ses ports et de renforcer les contrôles sur les navires si le problème du manque de licences pour les petits navires français pour pêcher dans les eaux britanniques n’est pas résolu d’ici demain.

Le Royaume-Uni a déclaré qu’il pourrait riposter si la France appliquait sa position intransigeante.

La Grande-Bretagne a déclaré lundi à la France qu’elle devait reculer dans les 48 heures dans une ligne de pêche qui menace de dégénérer en un différend commercial plus large ou de faire face à des poursuites judiciaires tortueuses dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit.

La querelle s’est intensifiée la semaine dernière lorsque les Français ont saisi une drague britannique, le Cornelis Gert Jan, dans les eaux françaises près du Havre, affirmant qu’elle n’avait pas les licences requises, bien que le propriétaire du bateau ait déclaré qu’il disposait de tous les documents appropriés.

« Les Français ont proféré des menaces totalement déraisonnables, y compris contre les îles anglo-normandes et notre industrie de la pêche, et ils doivent retirer ces menaces, sinon nous utiliserons les mécanismes de notre accord commercial avec l’UE pour agir », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Liz Truss. a déclaré à Sky News.

« Les Français se sont comportés de manière déloyale. Ce n’est pas dans les termes de l’accord commercial. Et si quelqu’un se comporte de manière déloyale dans un accord commercial, vous avez le droit de prendre des mesures contre lui et de demander des mesures compensatoires. Et c’est ce que nous ferons si les Français ne reculent pas », a déclaré Mme Truss.

Lorsqu’on lui a demandé dans quel délai la France devrait reculer, Mme Truss a ajouté: « Ce problème doit être résolu dans les prochaines 48 heures. »

Paris a déclaré qu’il pourrait interdire aux bateaux de pêche britanniques de débarquer dans les ports français, effectuer des contrôles supplémentaires des licences sur les navires britanniques, renforcer les contrôles des camions et renforcer les contrôles douaniers et d’hygiène en cas d’échec des pourparlers.

La question de la pêche a dominé les discussions sur le Brexit pendant des années, non pas en raison de son importance économique, mais en raison de son importance politique. S’il n’est pas résolu, cela pourrait déclencher le début de mesures de règlement des différends dans l’accord commercial sur le Brexit dès cette semaine.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la question de la pêche, une longue source de discorde entre la France et la Grande-Bretagne, avait de nouveau détérioré les liens, Truss a suggéré qu’elle pourrait avoir quelque chose à voir avec l’élection présidentielle de l’année prochaine en France.