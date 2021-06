La lettre de Zidane est un échec de communication inquiétant

J’ai essayé d’écrire quelque chose pour résumer mes pensées des trois derniers mois en ce qui concerne les décisions hors champ et continuer à dessiner un blanc. La diversité des opinions et la disparition de la colère à la suite de la lettre de Zidane ont certainement brouillé les choses en ce qui concerne sa position sur les décisions hors du terrain prises cette année.

J’ai vu beaucoup d’opinions diverses en ligne et imprimées, une grande partie divisées sur des lignes partisanes sur qui vous n’aimiez pas le plus Perez et Zidane. Il serait assez facile de choisir un côté pour moi car le club a beaucoup fait au cours des derniers mois qui m’a activement opposé à eux, cependant, la dernière chose dont le dialogue actuel a besoin est un autre slam dunk sur votre cible préférée. Le monde extérieur voit Perez comme quelque chose d’un anti-Christ fou de pouvoir et c’est une image de l’homme que je n’ai jamais acheté. La relation de Madridista est à juste titre beaucoup plus complexe. Il a été le fer de lance de la stabilité financière au cours d’une période difficile de l’histoire du club, a mené une refonte bien nécessaire du Santiago Bernabeu et a également joué son rôle dans l’une des époques les plus dominantes de l’histoire du club sur le terrain.

Perez a également été à la tête de nombreuses décisions impopulaires et, même après près de deux décennies à la tête, n’a toujours pas appris que son meilleur travail échappe à la vue du public. Zinedine Zidane est une légende du club et, en tant que manager, brillant dans ce qu’il fait. Aussi inconfortable que cela puisse rendre ses détracteurs, réussir au Real Madrid est difficile malgré la riche histoire chargée de trophées du club. Le passé vous dira que, ironiquement, les entraîneurs qui remportent beaucoup de trophées chez eux et à l’étranger comme Zidane ne viennent pas si souvent. Le football terne, l’incapacité à intégrer les jeunes, les décisions tactiques discutables, sont autant de critiques qui sont préfacées par le succès du Français.

Les deux parties ont des réserves valables quant à la sécurité que l’on peut offrir à un manager quand il fait un travail objectivement médiocre et à la façon dont quelqu’un qui a tant fait pour le club pourrait recevoir un traitement aussi sournois de la part de ses supérieurs. Pour quelqu’un qui tente de tirer quelque chose de concret de tout cela, ma principale préoccupation est la communication, notamment sous deux formes. Le premier en ce qui concerne Perez et Zidane.

Seuls ces deux-là et les mouches sur le mur connaissent les détails de leurs conversations au cours des derniers mois, cependant, il est alarmant que la communication entre eux ait clairement échoué au point où une lettre comme celle-ci pourrait être publiée.

Sur le papier, les relations entre Perez et Zidane ont toutes les raisons d’être bonnes. Ils se connaissent depuis 2001 et, vraisemblablement, ont travaillé assez étroitement ensemble lorsque Zidane était directeur technique au milieu des années 2000, sans parler des près de six ans que Zidane a dirigé l’équipe. Même avec quelqu’un comme Raul, il est peu probable qu’il y ait un rapport entre un président et un manager comme Zidane et Perez auraient dû avoir. Que cette relation de travail se soit terminée par des accusations comme celle-ci est, au mieux, un échec de communication qui ne permet pas de croire que tout autre manager sera en mesure de mettre en œuvre une vision sportive indispensable au club.

Deux personnes nouent des relations, il est donc possible que la responsabilité de cette rupture de communication repose sur les pieds de Zidane. Cependant, le Real Madrid n’a pas les meilleurs antécédents de rupture avec ses employés en bons termes et la taille de l’échantillon est suffisamment grande pour laisser une supposition.

La communication de la dissidence est de loin la plus grande préoccupation née ces derniers mois. Naturellement, les allégations de Zidane suggèrent que Perez a échoué de manière monumentale à communiquer sa dissidence, cependant, au niveau démocratique, on ne peut s’empêcher d’avoir une peur croissante de la place qu’il y a pour une opinion dissidente au Real Madrid. Dans son livre The Real Madrid Way, Stephen Mandis déclare que Florentino Perez recherche une diversité d’opinions auprès de personnes en qui il a confiance avant de prendre une grande décision concernant le club. Ce récit d’initié du processus de décision à Los Blancos m’a toujours rempli d’un sentiment de confort, cependant, ces derniers temps, ce confort a été un peu ébranlé.

Au niveau de la surface, le processus démocratique du Real Madrid est épouvantable. Perez s’est présenté sans opposition depuis qu’il a été réélu en 2004, une série de trois élections consécutives au cours desquelles aucun ne s’est inscrit pour affronter le président sortant. Beaucoup ont blâmé les changements de règles introduits en 2012, qui ont porté le minimum d’adhésion socio-économique de 10 à 20 ans, exigé que les candidats soient espagnols et exigé une garantie bancaire avant l’élection.

Les changements de règles ne facilitent sans aucun doute pas la candidature des candidats, mais la loi espagnole elle-même restreint davantage le bassin de candidats. Les avantages d’un club appartenant à 100% à des fans sont évidents, cependant, alors que les équipes ont dépensé bien au-delà de leurs moyens tout au long du XXe siècle, les autorités sportives espagnoles ont commencé à prendre des mesures pour garantir la sécurité financière des clubs. Une loi sportive stricte introduite en 1990 exigeait des candidats potentiels d’apporter une garantie bancaire de 15% des dépenses du club pour l’année suivante et d’assumer 100% des pertes de l’équipe.

L’augmentation des revenus depuis l’introduction de ces règles signifie que seuls les ultra-riches sont suffisamment bien financés pour diriger des clubs de football espagnols. Comme dans toute organisation non sportive, une diversité de profils et de niveaux de revenus est vitale pour prendre des décisions éclairées, cependant, la configuration juridique actuelle signifie que la plupart des équipes espagnoles sont dirigées par des hommes tous issus de la même richesse.

D’un point de vue logistique, évaluer une opinion précise des près de 2000 socios votants du Real Madrid serait une tâche cauchemardesque et une grande partie de la tâche de prise de décision quotidienne est confiée à un conseil d’administration élu. C’est à cette table de personnages largement sans visage que Perez et cie. vraisemblablement prendre des décisions sur l’avenir du club et, comme entre Zidane et Perez, les détails de ces discussions sont tous des ouï-dire pour un étranger. Cependant, de l’extérieur, il est difficile de croire que les décisions de Perez sont très bien contestées.

La fuite d’informations préjudiciables sur votre manager derrière son dos est évidemment une mauvaise idée. Rester dans une Superligue européenne qui ne semble garantir qu’une punition sévère de l’UEFA est une mauvaise idée et pourtant nous y sommes. En tant que président, Perez serait naturellement le porte-parole des grandes décisions du conseil, cependant, il semble plus qu’une petite coïncidence que son conseil ait décidé de rester dans la Superleague et, par conséquent, de protéger son fondateur d’un coup dur porté à sa réputation en tirant. Il y a également eu des occasions où ce manque de dissidence à l’égard des décisions de Perez montre comment il communique ces décisions. Il a agité de manière plutôt arrogante des suggestions selon lesquelles il aurait dû contacter socios pour rejoindre la Superleague plus tôt cette année.

C’est peut-être la citation qui transforme plus de fans du Real Madrid contre Florentino Pérez.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas consulté les membres sur la Super League, il a répondu: “Dois-je leur demander quels joueurs signer également?” Pas génial. – Euan McTear (@emctear) 21 avril 2021

Un événement qui m’est particulièrement resté à l’esprit s’est produit lors de la conférence de presse où il a été annoncé que Carlo Ancelotti avait été limogé en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Lorsqu’on lui a demandé ce que l’Italien avait mal fait, la meilleure explication de Perez était «Je ne sais pas».

Il n’y a pas de transcriptions pour étayer les préoccupations, mais de l’extérieur, on aurait raison de s’inquiéter un peu de la direction du Real Madrid. Ce dont les fans ont besoin maintenant, c’est d’être rassurés dans la sélection d’un bon entraîneur et de suggérer qu’une vision sportive claire est mise en œuvre.