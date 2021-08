La lettre déchirante et sincère de Laura Gil : "J’ai raté des coups trop faciles"

in

La équipe féminine de basket-ball tombé en quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo contre La France (64-67) dans un match où le peu de réussite au tir a fini par les condamner. Un autre coup dur dans un été certainement décevant pour l’équipe féminine qui n’a pas pu se battre pour les médailles à l’Eurobasket d’Espagne et qui ne l’a pas non plus atteint aux Jeux après avoir chuté dans un match malavisé des Espagnols.

Il n’est pas habituel qu’après un coup sûr comme celui reçu par l’équipe nationale, une joueuse qui a connu le goût amer de la défaite dans sa propre chair soit sincère dans les réseaux à travers un texto. Et donc le joueur a fait Laura Gil, avec une lettre ouverte publiée sur Twitter dans laquelle il admet ses échecs. Quelques erreurs qui ont marqué son état d’esprit, comme elle l’admet elle-même : “Je ne sais pas par où commencer… mais j’ai besoin de le sortir.”.

La lettre de soulagement poursuit : “Je peux vous assurer qu’en ce moment je suis très blessé. Je ne vais pas m’excuser, mais ça ne va pas tous les jours, ou à 100% dans toutes les facettes du jeu. J’ai essayé d’aider dans d’autres aspects du jeu, mais ce n’était pas suffisant”, déplore le centre, qui adresse un message à ceux qui l’ont critiquée : “Tout le monde a le droit d’avoir une opinion, mais toutes les opinions ne sont pas respectables”.

Les meilleurs athlètes deviennent excellents non seulement pour ce qu’ils font sur le terrain, mais aussi en dehors. Hit or miss fait partie du sport. Et pour cette raison, savoir gagner est aussi important que savoir perdre. Aujourd’hui, Laura Gil en a donné un exemple.