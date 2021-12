La lettre déterrée du prince Philip sur la reine montre le côté «romantique» caché de Duke | Royale | Des nouvelles

Bien qu’il fasse partie des rangs les plus élevés de la famille royale, Philip tenait beaucoup à garder certains aspects de sa vie et de celle de sa famille privés. Il a passé 73 ans aux côtés de la reine, mais est décédé en avril à l’âge de 99 ans – à seulement deux mois de son 100e anniversaire. Ce soir, ITV a exploré la vie de Philip dans les moindres détails lors du documentaire « Philip: Prince, Husband, Father ».

Des histoires inédites et des séquences inédites sont présentées pendant l’émission, observées et commentées par un éventail de personnalités telles que les auteurs royaux Penny Junor, Robert Jobson et l’ancien député et diffuseur Gyles Brandreth.

De superbes photographies de Philip et de la reine sont présentées, y compris celles prises lors de la lune de miel du couple en 1947.

Un court clip les voit debout sur un balcon du palais de Buckingham peu après l’annonce de leurs fiançailles. Philip échange quelques mots indéchiffrables avec une jeune Elizabeth qui peine à contenir son rire.

Mme Junor, qui a écrit plusieurs livres sur divers membres de la famille royale, reçoit une lettre déterrée écrite par Philip à la mère d’Elizabeth.

Il montre une face cachée du duc : un romantique.

En le lisant, Mme Junor a déclaré: « Après que Philip ait épousé la princesse Elizabeth, il a écrit à sa mère, puis à la reine: » Lilibet est la seule chose au monde qui soit absolument réelle pour moi.

« ‘Et mon ambition est de nous souder tous les deux dans une nouvelle existence combinée, qui sera non seulement capable de résister aux chocs qui nous sont adressés, mais aura également une existence positive pour le bien.’

« Cela montre un côté beaucoup plus doux de Philip.

« C’était un match d’amour sans aucun doute. »

Les experts royaux ont également des aperçus d’une série de clips de Philip et de la reine au cours de leur jeunesse.

En regardant leur clip d’annonce de fiançailles, Mme Junor a déclaré: « C’est le petit film le plus enchanteur.

« Il a l’air confiant, elle a été devant la presse toute sa vie, mais c’est lui qui semble la mettre à l’aise.

« C’est tout simplement merveilleux, les années sombres de la guerre sont derrière elles et c’est le début de l’ère. »

Dans un moment poignant du documentaire, les actions de Philip envers le prince William lors des funérailles de Diana sont explorées.

Un clip de la journée de 1997 montre le moment où William, 15 ans, frappé par le chagrin, est rassuré par son grand-père lors des funérailles de sa mère.

Mais, nous apprenons que cela ne s’est produit que lorsque Philip a pensé que le couple était hors de vue des caméras.

Martin Palmer, co-fondateur de l’Alliance des religions et de la conservation avec le prince Philip, a expliqué : « Il y a un moment où ils passent sous l’arche de Horse Guards Parade où il est assez clair que le prince Philip, et je l’ai interrogé à ce sujet, a-t-il dit, « Oui, je ne pensais pas que les caméras pouvaient nous voir » – à ce moment-là, il se tourne vers William, à côté de qui il marche et le réconforte.

« Vous n’avez qu’à regarder ce moment et vous rendre compte que voici un grand-père qui essaie d’aider son jeune petit-fils très vulnérable à traverser ce moment horrible et horrible.

« Il savait ce que c’était que d’être membre d’une famille dysfonctionnelle et il a fait de son mieux pour s’assurer que cela n’arrive pas à ses petits-enfants. »

'Philip: Prince, Mari, Père' est disponible