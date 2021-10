La lettre du chef de la police californienne de 1969 soupçonnait un lien entre le tueur de Zodiac et le meurtre de Cheri Jo Bates, selon un groupe

Le chef de la police d’une ville du sud de la Californie au moment où une jeune femme a été assassinée en 1966 a déclaré que le meurtre aurait pu être lié aux meurtres de Zodiac Killer qui ont eu lieu à des centaines de kilomètres de là, selon un groupe qui a récemment affirmé avoir démasqué le meurtrier notoire. .

Mais la position actuelle du service de police est que les meurtres ne sont pas liés.

The Case Breakers, un groupe composé d’anciens enquêteurs de la police, d’analystes du renseignement militaire et de journalistes, a revendiqué une lettre du 20 octobre 1969 du chef de la police de Riverside Lambert « Curly » Kinkead au shérif du comté de Napa Earl Randol, a déclaré le meurtre de Cheri Jo Bates suivi d’un suspect « similaire à votre ‘Zodiac' ».

La police de San Francisco a fait circuler ce composite du tueur « Zodiac » de la Bay Area. Le FBI a déclaré que l’affaire restait ouverte après qu’un groupe indépendant a déclaré avoir identifié le tueur. (.)

Le comté de Napa était l’endroit où les étudiants Cecelia Shepard et Bryan Hartnell ont été poignardés alors qu’ils pique-niquaient au lac Berryessa le 27 septembre 1969. Shepard est décédée de ses blessures deux jours plus tard tandis que Hartnell a survécu. Au total, cinq décès ont été attribués au Zodiaque entre décembre 1968 et octobre 1969 en Californie du Nord.

Bates, 18 ans, a été tué en octobre 1966 et retrouvé mort avec de multiples coups de couteau dans une ruelle du campus du Riverside City College. Dans la lettre, Kinkead a déclaré que Bates avait quitté la bibliothèque du collège et était retournée dans son véhicule, qui avait été trafiqué pour qu’il ne démarre pas.

Elle a été poignardée « de nombreuses fois » dans la poitrine, une fois dans le dos et sa gorge a été tranchée, a écrit Kinkead dans une lettre à son homologue du comté de Napa. Elle a également été battue et étranglée, a-t-il déclaré.

Cheri Jo Bates. Un groupe d’enquêteurs sur les affaires froides affirme que le meurtre de Bates est lié à la mort de Zodiac Killer. (Service de police de la rivière)

« Il y a de nombreuses similitudes dans votre homicide et notre Inv. 352-481 [Bates case number] », a-t-il écrit. « Je pensais que vous devriez savoir que nous menons une enquête sur un homicide de type similaire. »

Après le meurtre de Bates, la police de Riverside a reçu une lettre manuscrite qui a amené les enquêteurs à croire que le meurtre pourrait être lié au Zodiac Killer. En 2016, les enquêteurs ont reçu une lettre dactylographiée anonyme de quelqu’un qui a admis avoir écrit la note précédente et a déclaré qu’il s’agissait d’une « blague dégueulasse ».

Au cours de son enquête, Kinkead a déclaré avoir reçu une lettre de quelqu’un indiquant des faits sur l’affaire Bates que seul le tueur connaîtrait.

Le chef de la police de Riverside, Lambert « Curly » Kinkead, a dirigé le service de police de Riverside de 1965 à 1972. (Ville de Riverside)

« Il ne fait aucun doute que la personne qui a écrit la lettre d’aveux est notre suspect d’homicide », a-t-il écrit.

Kinkead a également noté que la lettre comportait de nombreuses fautes d’orthographe et de ponctuation, similaires aux lettres écrites par le Zodiac Killer qui ont été envoyées aux forces de l’ordre et aux médias.

Les Case Breakers pensent avoir identifié le tueur et ont déclaré avoir la preuve que leur suspect, un vétéran de l’Air Force décédé en 2018, a également tué Bates. Kinkead a déclaré que les empreintes de pas trouvées près de sa scène de crime provenaient d’une botte de style militaire.

Les enquêteurs de la police de Riverside ne croient pas que le meurtre de Bates et les meurtres de Zodiac soient liés.

« Notre commentaire reste que notre cas n’est toujours pas résolu et n’est pas lié », a déclaré le porte-parole de la police Ryan Railsback à Fox News.

En août, le ministère a offert une récompense de 50 000 $ pour les informations menant à l’arrestation ou à la condamnation du tueur.

Fox News a contacté le bureau du shérif du comté de Napa.