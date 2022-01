La lettre du nouvel an du PDG de Square Enix traite des NFT, du métaverse, de la blockchain, etc.

Le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, a publié une nouvelle lettre pour célébrer la nouvelle année et faire savoir aux fans et aux investisseurs à quoi s’attendre de la société à l’avenir.

Matsuda a abordé des sujets tels que le métaverse, les NFT, la blockchain, etc. En commençant par le métaverse, Matsuda a déclaré que la décision de Facebook de changer son nom en Meta démontre que le métaverse en tant que concept « n’est pas un simple mot à la mode mais est là pour rester ».

Matsuda a déclaré que le métaverse deviendrait davantage un produit commercial en 2022, et qu’il pourrait finir par avoir une certaine applicabilité à Square Enix à l’avenir.

« Le métaverse verra probablement une transition significative vers une phase commerciale en 2022, avec une large gamme de services apparaissant sur la scène. Alors que ce concept abstrait commence à prendre forme concrète sous la forme d’offres de produits et de services, j’espère qu’il apportera des changements qui auront également un impact plus substantiel sur notre entreprise », a déclaré Matsuda.

Quant aux NFT, Matsuda a déclaré que cela pourrait devenir une autre opportunité commerciale importante. Comme d’autres, Matsuda a observé des « connotations spéculatives » dans certaines parties du paysage NFT, mais dans l’ensemble, l’exécutif pense que les NFT deviendront immensément populaires au fil du temps.

« Nous observons ici et là des exemples de commerce surchauffé de biens numériques basés sur NFT avec des connotations quelque peu spéculatives, quelle que soit la valeur observée du contenu fourni », a déclaré Matsuda. « Ce n’est évidemment pas une situation idéale, mais je m’attends à voir un éventuel redimensionnement des offres de biens numériques à mesure qu’elles deviennent plus courantes parmi le grand public, la valeur de chaque contenu disponible étant corrigée à sa véritable valeur estimée, et Je cherche à ce qu’ils deviennent aussi familiers que les transactions de biens physiques. »

Matsuda a réitéré que le plan précédemment annoncé de Square Enix d’investir dans l’IA, le cloud et les jeux blockchain reste inchangé. Square Enix a été « agressif » dans ses programmes de R&D et ses investissements dans les domaines de l’IA, du cloud et des jeux blockchain, a déclaré Matsuda.

Quant au cloud, le cloud gaming Matsuda pourrait aider son contenu à devenir plus accessible. « L’exploitation des technologies cloud est extrêmement efficace pour rendre notre contenu et nos services uniformément disponibles et comme catalyseur pour créer de nouvelles formes d’enthousiasme qui élargissent les capacités de développement de contenu pour lesquelles nous sommes connus », a déclaré Matsuda. « En tant que tel, nous allons faire d’importants investissements dans l’espace cloud. »

Pour les jeux blockchain, Matsuda a déclaré que Square Enix est très enthousiaste à cause de la façon dont ces types de jeux peuvent offrir une « croissance de jeu auto-entretenue » par opposition au type de jeux qui existent aujourd’hui.

« Les jeux de blockchain, qui ont émergé de leurs balbutiements et entrent en ce moment même dans une phase de croissance, sont construits sur le principe d’une économie symbolique et ont donc le potentiel de permettre une croissance de jeu autonome », a déclaré Matsuda « Le moteur qui le plus permet une telle croissance de jeu autonome est la diversité, à la fois dans la façon dont les gens interagissent avec le contenu interactif comme les jeux, et dans leurs motivations pour le faire. Les progrès dans les économies symboliques ajouteront probablement un élan supplémentaire à cette tendance à la diversification. pour gagner ‘concept qui a tellement excité les gens comme un excellent exemple de cela. «

Enfin, Matsuda a reconnu que les critiques des « nouvelles tendances » dans les jeux d’aujourd’hui. Mais Square Enix va de l’avant car les jeux blockchain, en particulier, peuvent rendre les jeux « plus excitants » et attirer un public plus large.

« Je me rends compte que certaines personnes qui ‘jouent pour s’amuser’ et qui forment actuellement la majorité des joueurs ont exprimé leurs réserves vis-à-vis de ces nouvelles tendances, et c’est compréhensible. Cependant, je pense qu’il y aura un certain nombre de personnes dont la motivation est « jouer pour contribuer », c’est-à-dire aider à rendre le jeu plus excitant », a déclaré Matsuda. « Le jeu traditionnel n’a offert aucune incitation explicite à ce dernier groupe de personnes, qui étaient strictement motivées par des sentiments personnels aussi incohérents que la bonne volonté et l’esprit de bénévolat. Ce fait n’est pas sans rapport avec les limites de l’UGC (contenu généré par l’utilisateur) existant. été créé uniquement à cause du désir des individus de s’exprimer et non parce qu’il existait une incitation explicite pour les récompenser de leurs efforts créatifs. Je considère cela comme l’une des raisons pour lesquelles il n’y a pas eu autant de contenu majeur utilisateur généré comme on pourrait s’y attendre. »

« Cependant, avec les progrès des économies symboliques, les utilisateurs bénéficieront d’incitations explicites, ce qui entraînera non seulement une plus grande cohérence dans leur motivation, mais créera également un avantage tangible pour leurs efforts créatifs. Je pense que cela conduira à davantage de personnes à se consacrer à de tels efforts et à de plus grandes possibilités de développement des jeux de manière passionnante. De s’amuser à gagner à contribuer, une grande variété de motivations incitera les gens à s’engager dans des jeux et à se connecter les uns avec les autres. Ce sont les jetons basés sur la blockchain qui permettront cela . En concevant des économies de jetons viables dans nos jeux, nous allons permettre une croissance de jeu autonome. «

Matsuda a déclaré que Square Enix garderait un œil sur les « changements sociétaux » en ce qui concerne les opportunités de jeu décentralisées comme la blockchain. Un élément que Square Enix envisage est de créer et d’émettre ses propres jetons à un moment donné.

Consultez la lettre complète de Matsuda ici.