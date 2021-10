La lettre émouvante de Robert Downey Jr sur Iron Man, les films MCU deviennent viraux, les fans louent la légende

La lettre qui s’étend sur mille mots a fait remarquer à Downey Jr qu’il espérait que ces films aient conduit à un dialogue sur l’égalité, la justice, la liberté, l’acceptation de la diversité et la lutte contre l’intolérance avec la force du partenariat, de l’amour et de la sacrifice. (Crédit : Marvel)

Après l’entrée de 23 films MCU et de dizaines de super-héros, Iron Man aura toujours un espace unique dans les cœurs car c’est celui qui a lancé la tendance en 2008. Le personnage de Tony Stark qui a été joué par Robert Downey Jr est à juste titre le réclamant de tout le mérite pour avoir jeté les bases de l’univers cinématographique Marvel et de sa croissance époustouflante qui a suivi.

C’est en raison du lien spécial du public avec le personnage que Downey Jr a été présent dans presque tous les films Marvel, qu’ils soient réels ou en référence étroite. Robert Downey Jr a donc partagé l’espace d’écran avec la plupart des vedettes de divers films réalisés par le MCU au cours des dix dernières années. Downey Jr a récemment déclaré que son groupe avec les OG Avengers, qui comprend des acteurs comme Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans et Jeremy Renner, est toujours l’un des liens étroits.

Ce qui a récemment amené le public et les fans de Downey Jr à parler d’Iron Man, c’est la lettre de 2018 écrite par l’acteur qui a été révélée dans un livre de Tara Bennett et Paul Terry. Le livre intitulé « L’histoire des studios Marvel : la création de l’univers cinématographique Marvel » révèle la lettre dans laquelle Downey Jr se souvient de son association avec Tony Start, connu sous le nom d’Iron Man. Non seulement l’acteur a écrit sur son propre personnage, mais il a également écrit sur Chris Hemsworth et Chris Evans qui ont joué Thor et Captain America. L’acteur a fait remarquer dans la lettre qu’en raison des résultats « salants et copieux » obtenus par le MCU en raison de l’implication de Hemsworth et Evans, la création de Avengers semblait inévitable.

La lettre qui s’étend sur mille mots a fait remarquer à Downey Jr qu’il espérait que ces films aient conduit à un dialogue sur l’égalité, la justice, la liberté, l’acceptation de la diversité et la lutte contre l’intolérance avec la force du partenariat, de l’amour et de la sacrifice. Dans la même lettre, l’acteur vétéran respire également la confiance que les nouveaux membres des films MCU prendront le relais et connaîtront un plus grand succès. Il est pertinent de noter que MCU est actuellement au stade initial de sa quatrième phase.

