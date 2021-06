La lettre franche de Queen au président américain découverte avant la réunion de Joe Biden | Royale | Nouvelles

La reine accueille aujourd’hui le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden pour une réunion privée de 40 minutes et un thé au château de Windsor. Cette réunion, le dernier engagement des Bidens au Royaume-Uni avant leur départ pour Bruxelles, marquera la dernière démonstration de Sa Majesté de son soft power auprès des dirigeants américains.

M. Biden a officiellement rencontré la reine vendredi lors d’une réception organisée par le Premier ministre Boris Johnson à l’Eden Project.

Il est le 13e président américain en exercice auquel le monarque a été présenté au cours de son règne de 69 ans.

Et, a noté l’auteur royal Matthew Dennison, la reine a pu établir de bonnes relations avec tous, devenant un atout important pour son gouvernement dans ses efforts pour maintenir une relation spéciale avec l’Amérique.

Comme exemple du charme de la reine et du lien chaleureux qu’elle a créé avec les présidents américains, M. Dennison a rappelé une lettre qu’elle a envoyée à Dwight D Eisenhower, qui comprenait une recette de ses scones.

La lettre de la reine disait : « En voyant une photo de vous dans le journal d’aujourd’hui debout devant un barbecue en train de griller des cailles, cela m’a rappelé que je ne vous avais jamais envoyé la recette des scones que je vous avais promis à Balmoral.

“Je m’empresse maintenant de le faire.”

La lettre, datée du 24 janvier 1960, contenait également des conseils sur la façon de réaliser la recette.

Commentant la lettre, M. Dennison, auteur de la nouvelle biographie The Queen, a écrit dans le Daily Telegraph : « Le souverain et le président s’étaient rencontrés à l’automne 1957, lors de la première visite d’État de la reine en Amérique, et à nouveau deux ans plus tard lorsqu’Eisenhower accepté une invitation royale à Balmoral.

“La lettre de la reine combinait la convivialité et l’art de gouverner informel.

« « Beaucoup de coups », a-t-elle suggéré, était la clé du succès de la frappe au scone.

“Elle a dit au président qu’elle avait suivi” avec un intérêt intense et beaucoup d’admiration votre formidable voyage dans tant de pays, mais j’ai le sentiment que nous ne pourrons plus jamais prétendre que nous sommes obligés d’en faire trop lors de nos futures tournées ! “”

M. Dennison a poursuivi: “La lettre de la reine à Eisenhower était plus qu’un partage de recettes.

“Au fond, ses ingrédients étaient ceux de la diplomatie royale et du soft power de Sa Majesté en tant qu’homme d’État mondial.

“La chaleur et la convivialité sont palpables dans les quatre côtés manuscrits du papier à lettres Buckingham Palace.”

La référence de la reine à la tournée de M. Eisenhower a montré qu’elle était ” empathique et compréhensive “, étant également une dirigeante mondiale habituée aux longs voyages à travers le monde, a poursuivi M. Dennison.

Il a ajouté: “Entre l’écrivain et le destinataire, la lettre implique, il y a une relation spéciale.

“Cela reflète en miniature la relation spéciale entre leurs deux pays.”

Aujourd’hui, la reine accueillera les Bidens dans le quadrilatère du château de Windsor.

Là, hier, le monarque a regardé un défilé simplifié de Trooping the Color en compagnie de son cousin le duc de Kent et a été enchanté par le défilé aérien de la RAF.

Dans le Quadrangle, la reine honorera ses invités en jouant l’hymne national américain.

M. Biden inspectera ensuite la garde d’honneur, avant de rejoindre la reine et son épouse à l’intérieur du château pour prendre le thé.

Le dernier président américain à inspecter la garde au château de Windsor a été Donald Trump en 2018.

Il est retourné au Royaume-Uni l’année suivante pour une visite d’État et a été l’invité de la reine au palais de Buckingham.