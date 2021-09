La lettre : un roman visuel d’horreur fait basculer ses peurs cette année

Il n’arrive pas à temps pour Halloween, mais La lettre : un roman visuel d’horreur fait un bon travail pour indiquer à quoi s’attendre – il est maintenant confirmé qu’il arrivera sur Switch eShop en décembre, tandis qu’il y aura une série de 2000 exemplaires physiques dans une édition limitée, qui sera dévoilée le 15 septembre sur Play-Asia.

The Letter est l’œuvre de Yangyang Mobile, l’équipe de développement derrière le plutôt bon Amour écuyer. Comme ce projet, ce nouveau titre est définitivement un jeu mature, avec la liste Steam (sur laquelle il a des critiques d’utilisateurs très positives) allant jusqu’à donner un avertissement de contenu détaillé. Pour les fans d’horreur, cependant, cela peut certainement valoir le détour.

Le développeur met en avant des sources d’inspiration telles que Ju-ON : La rancune et L’anneau, et après un ton léger au début de la bande-annonce, il le fait certainement monter assez rapidement.

Lorsque sept personnes sont la proie d’une malédiction vicieuse, elles découvrent que la véritable menace ne réside pas dans l’ombre, mais dans leur propre cœur et esprit. The Letter: A Horror Visual Novel est un drame interactif sur le thème de l’horreur inspiré des films d’horreur asiatiques classiques. Raconté à travers un récit immersif à embranchements, le jeu jette les joueurs dans les rôles toujours changeants de sept personnages alors qu’ils se retrouvent empêtrés dans un mystère qui tourmente Ermengarde Mansion depuis des siècles.

Les choix que vous ferez façonneront et feront avancer l’histoire. Réparerez-vous une relation au bord de l’effondrement ou la laisserez-vous s’effondrer ? Allez-vous risquer de sauver quelqu’un malgré les conséquences auxquelles vous pourriez faire face ou le laisser vivre une fin horrible ? Au-delà des thèmes d’horreur de The Letter: A Horror Visual Novel, l’accent est mis sur le développement et l’interaction du personnage. Le sort de chacun de ces individus est entre vos mains.