La levée de fonds de Bharti Airtel pour renforcer sa position concurrentielle et donner des munitions pour la 5G : analystes

La question des droits d’Airtel “augure bien” car elle apaise les inquiétudes concernant l’intention des promoteurs, a déclaré Jefferies dans sa note.

La levée de fonds de Bharti Airtel devrait renforcer son positionnement concurrentiel sur le marché et fournir à la compagnie de téléphone les munitions nécessaires pour un déploiement agressif de la 5G, ont déclaré les analystes.

L’annonce de la levée de capitaux, bien qu’inattendue et surprenante, permettrait à Airtel d’accroître sa part de marché et lui fournirait les moyens d’investir plus rapidement dans un scénario où l’Inde passerait plus tôt que prévu à un marché à deux acteurs, ont estimé certains analystes.

Le conseil d’administration de Bharti Airtel a approuvé dimanche une augmentation de 21 000 crores de roupies par voie d’émission de droits au prix de 535 roupies par action.

Le ratio d’attribution des droits correspond à une action de capital pour 14 actions de capital détenues par les actionnaires éligibles à la date d’enregistrement (à notifier ultérieurement).

Le promoteur et le groupe de promoteurs de la société souscriraient collectivement à la pleine mesure de leurs droits cumulés. La société a fait savoir qu’elle souscrirait également à toute action non souscrite dans le cadre de l’émission.

La participation du promoteur dans l’entreprise s’élève à environ 55,8 pour cent, tandis que le public détient 44,09 pour cent.

Le bilan plus solide de Reliance Jio, les enchères imminentes du spectre 5G et les investissements connexes ont peut-être incité Airtel à lever des fonds et sont considérés “positivement”, a déclaré Edelweiss.

La levée de fonds par Airtel bien que “n’était pas nécessaire” à ce stade, mais elle fournit à Bharti les munitions nécessaires en cas de déploiement agressif de la 5G, selon le rapport.

«Malgré une dette nette par rapport à l’EBITDA 3x, le bilan de Bharti était bien financé, compte tenu de la hausse de l’EBITDA due aux gains de parts de marché et à la génération de FCF (flux de trésorerie disponibles). Le bilan plus solide de Reliance Jio (RJio), les enchères imminentes du spectre 5G et les investissements connexes ont peut-être incité Bharti à lever des fonds et nous le voyons positivement », a déclaré Edelweiss dans son rapport.

Bien que l’annonce de l’augmentation de capital ait été une “surprise”, elle renforce le bilan de l’entreprise et fournit un bon tampon pour accélérer les investissements dans un scénario de transition de l’Inde vers un marché à deux acteurs, a déclaré Credit Suisse dans sa note lundi.

De plus, l’engagement des promoteurs peut être vu de manière positive pour les actions de Bharti Airtel, a-t-il déclaré.

“Nous pensons qu’Airtel est bien placé dans l’un ou l’autre des scénarios: un secteur à deux opérateurs privés ou trois opérateurs privés après réparation de l’industrie”, a ajouté Credit Suisse.

BofA Securities estime que la direction de Bharti souscrivant également à la partie non souscrite envoie “un signal fort”.

L’augmentation des liquidités aiderait Bharti à augmenter encore sa part de marché car elle serait en mesure d’investir dans son réseau / son image de marque et sa distribution, a déclaré le rapport de BofA Securities, ajoutant qu’Airtel devrait également être en mesure de renforcer son spectre 5G lors de la prochaine vente aux enchères.

UBS, dans son rapport, est d’avis que l’émission de droits d’Airtel vise principalement à consolider le bilan des investissements 5G, y compris les enchères de spectre, ce qui est probable au cours de l’exercice 2022.

“Un bilan solide serait également en bonne position pour que l’entreprise bénéficie d’une faillite potentielle de VIL, ce qui pourrait entraîner un afflux de plus de 100 millions de clients et créer un besoin de spectre et d’investissement supplémentaires”, a souligné le rapport d’UBS.

“L’annonce de l’émission de droits de Bharti ainsi que la participation des promoteurs atténuent les inquiétudes concernant la levée de capitaux, mais rappelle que la production de FCF dans le secteur autonome est faible et nécessite des hausses tarifaires/des gains de parts de marché pour s’améliorer”, ajoute le rapport.

