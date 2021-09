La levée de fonds des PSU stimule les émissions d’obligations d’entreprises en août

En outre, les liquidités excédentaires du système bancaire ont également fait baisser les rendements des titres à durée de vie plus courte. Actuellement, la liquidité du système bancaire est estimée à un excédent d’environ Rs 8,41 lakh crore.

Par Manish M Suvarna

Les émissions d’obligations d’entreprises ont bondi de 65% en glissement mensuel en août, certaines sociétés d’État notées AAA ayant levé une grande quantité de fonds. Les fonds levés par le biais d’obligations d’entreprises ont atteint 49 848,25 crores de roupies en août, contre 30 080,86 crores de roupies en juillet, selon les données de Sebi. La levée de fonds en août est la plus élevée par les entreprises depuis le début de l’EX22.

Les entreprises publiques qui ont levé des fonds comprennent Power Finance Corporation, Food Corporation of India, National Highway Authority of India, Indian Railway Finance Corporation, National Bank for Agriculture and Rural Development. Sur le total des emprunts, 53,56 % ont été levés par ces sociétés.

« Lors de la réunion d’août du MPC, il y a eu un vote de dissidence sur le maintien d’une position neutre. Les acteurs du marché attendaient le procès-verbal de la réunion pour comprendre le processus de réflexion exact, et par conséquent, il y avait moins d’intérêt de la part des acheteurs », a déclaré Anand Nevatia, gestionnaire de fonds chez Trust Mutual Fund.

Les acteurs du marché ont déclaré que l’appétit pour la collecte de fonds via des obligations à long terme était plus faible sur le marché et la plupart des émetteurs sont passés à des titres à durée plus courte en raison de la forte demande des fonds communs de placement dans ce segment.

« Les fonds communs de placement ont été témoins de flux dans des régimes ayant un profil de maturité allant jusqu’à 5 ans. En conséquence, les émetteurs ont émis des obligations dans le segment de maturité 2 à 5 ans », a déclaré Nevatia.

Depuis juin, les entrées se sont considérablement améliorées dans les fonds à court terme tels que les fonds de duration, les fonds à ultra-court terme, les fonds liquides, etc. Cela a également entraîné une baisse des rendements des papiers à plus courte durée, tandis que le rendement des papiers à plus longue durée est resté dans la fourchette bondir.

En outre, l’excédent de liquidités dans le système bancaire a également pesé sur les rendements des titres à durée de vie plus courte. Actuellement, la liquidité du système bancaire est estimée à un excédent d’environ Rs 8,41 lakh crore.

À la mi-août, les rendements d’une obligation d’entreprise à durée plus courte et d’une durée inférieure à 5 ans se sont détendus de près de 5 à 10 points de base sur le marché secondaire. Actuellement, les rendements des obligations à durée plus courte se situent entre 5,05 % et 5,10 %, et celui des obligations à 10 ans se négocie entre 6,88 et 6,95 % sur le marché secondaire.

« Le mouvement des rendements a été largement induit par les flux. L’IPC élevé et la normalisation probable de la liquidité ont empêché les traders de constituer agressivement des positions », a déclaré Nevatia.

