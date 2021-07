La lévitation peut être obtenue par ultrasons

in

27/07/2021 à 17h53 CEST

Des scientifiques de l’Université métropolitaine de Tokyo ont réussi à faire léviter de minuscules objets grâce à des techniques ultrasonores. La méthodologie acoustique offre certains avantages par rapport à la technologie optique : par exemple, elle peut être appliquée à une plus large gamme de tailles d’objets et de matériaux.

La capacité de déplacer des objets sans les toucher ne fait pas partie de la magie : la biologie et la chimie, utilisant la technologie connue sous le nom de pince optique, utilisent la lumière pour déplacer des objets microscopiques depuis de nombreuses années. Maintenant, la lévitation acoustique et la manipulation promettent de commencer un nouveau chemin.

Brucelles optiques et acoustiques

Le pince à épiler optique Ce sont des instruments qui utilisent un faisceau laser hautement focalisé pour maintenir et déplacer des objets tels que des atomes, des nanoparticules et des gouttelettes, d’une manière similaire aux pincettes physiques traditionnelles. Lorsque l’objet est maintenu en l’air ou dans le vide sans support supplémentaire, on peut parler d’une lévitation optique.

La lévitation n’est possible que si la force de la lumière parvient à contrecarrer la force de gravité. Généralement, les particules piégées par ces pincettes optiques sont de taille millimétrique voire inférieure.

Pendant ce temps, pince à épiler acoustique ils atteignent le même objectif mais au moyen d’ondes sonores. L’objet à faire léviter doit être considérablement plus petit que la longueur d’onde du son utilisé.

Cette approche est couramment utilisée pour manipuler des particules microscopiques, mais les ondes acoustiques se sont également avérées sans danger pour les objets biologiques, ce qui en fait une alternative idéale pour les applications biomédicales.

Dans un champ acoustique, les objets sont attirés par une force de rayonnement acoustique qui les déplace vers des régions spécifiques dudit champ. Selon les propriétés de chaque objet, il peut être amené à se déplacer vers des nœuds de pression acoustique minimale ou maximale.

Lumière ou son ?

Selon un communiqué de presse, la nouvelle technologie développée par des chercheurs japonais indiquerait que l’échange de la lumière contre le son pourrait être vital pour le développement d’un nouvelle génération de dispositifs de lévitation techniques, avec un large éventail d’applications dans de multiples domaines et disciplines.

Bien que les pincettes acoustiques ne soient pas nouvelles et existent depuis le même temps que leurs homologues optiques, elles utilisent une approche technologique qui peut être particulièrement prometteuse pour les laboratoires, par exemple. Malgré cela, plusieurs défis techniques doivent encore être surmontés pour tirer le meilleur parti de cette alternative.

L’aspect le plus important est peut-être de pouvoir contrôler précisément et en temps réel la génération des champs acoustiques nécessaires pour éloigner les objets des sources mêmes de production d’ultrasons, selon les spécialistes. La nouvelle étude a été publiée dans le Japanese Journal of Applied Physics.

Sujet connexe : Lévitation acoustique pour introduire du matériel génétique dans les cellules sans les toucher.

Potentiel pratique

Le système développé dans cette recherche parvient à trouver les meilleures phases et amplitudes sonores pour produire un Champ sonore 3D qui permet d’attraper les objets. En ajustant certains paramètres, l’appareil peut changer la position de sa cible et déplacer la particule piégée dans différentes directions.

Cependant, il n’est toujours pas si facile de garder les particules piégées et stables, il y a donc encore un long chemin à parcourir dans la recherche pour optimiser cette nouvelle technologie. Mais il est très probable que dans un avenir proche, le lévitation acoustique cesser d’être une curiosité exclusivement scientifique et devenir un outil avec des applications pratiques concrètes.

Référence

Brucelles acoustiques à mi-air pour une prise sans contact à l’aide de réseaux de transducteurs à ultrasons contrôlés multicanaux. Shota Kondo et al. Journal japonais de physique appliquée (2021) .DOI : https : //doi.org/10.35848/1347-4065/abfebd

photo: lévitation par ultrasons : l’appareil parvient à soulever une boule de polystyrène par l’action d’un champ acoustique. Crédit : Université métropolitaine de Tokyo.