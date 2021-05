La liaison ferroviaire Udhampur-Srinagar-Baramulla des chemins de fer indiens sera achevée en mode mission d’ici 2023; des détails

Le budget du projet USBRL pour l’année 2021-22 est de Rs 4200 crore.

Projet USBRL: Le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal a récemment examiné les progrès du projet de liaison ferroviaire Udhampur-Srinagar-Baramulla des chemins de fer indiens par vidéoconférence. Le ministre a apprécié que les travaux du projet USBRL se soient poursuivis en avril et mai 2021 malgré la situation actuelle de Covid-19. Goyal a en outre chargé les autorités de déployer des efforts supplémentaires dans les mois à venir afin de compenser la perte de temps due à la deuxième vague de la pandémie. Selon le ministère des chemins de fer, le budget du projet USBRL pour l’année 2021-22 est de Rs 4200 crore. Déclarée comme projet national en 2002, l’USBRL a une longueur de 272 km entre Udhampur et Baramulla, rejoignant la vallée du Cachemire avec le reste de l’Inde.

Le tronçon Udhampur – Katra, long de 25 km, a été mis en service en juillet 2014. Le tronçon Quazigund – Baramulla, long de 118 km, a été mis en service en octobre 2009. Le tronçon Banihal – Quazigund de 18 km a été mis en service en juin 2013 tandis que le tronçon de 111 km entre Katra et Banihal a été mis en service. est toujours en cours et devrait être achevé d’ici 2022-2023. Voici quelques-unes des principales réalisations d’avril et mai 2021:

Chenab Bridge – La fermeture de l’arche du plus haut pont ferroviaire du monde a été réalisée avec succès au mois d’avril. En avril, lancement de 58 MT et en mai, 163 MT ont été réalisés. Le lancement total réalisé est de 10 619 MT. Cependant, en raison d’une augmentation des cas de Covid-19, récemment, la zone autour de l’extrémité de kauri de ce pont a été déclarée comme une zone de micro confinement et certaines restrictions ont été imposées. Ascenseur de 4 mètres en mai 2021 (jusqu’au 24 mai 2021). Sur 193 mètres du pylône principal, 130 mètres complétés. En outre, l’assemblage cumulé des segments (55 mètres) et le lancement de 30 mètres a été réalisé.Au Bride Number 39 dans la zone de Reasi, le lancement de 32 mètres de longueur a été effectué en avril et 15 mètres en mai 2021 au pont numéro 43 à Bakkal dans la zone de Reasi , lancement d’une longueur de 42,5 mètres en avril et de 9 mètres en mai (jusqu’au 21 mai) Un total de 1,46 km d’extraction en tunnel a été effectué au mois d’avril et 0,78 km en mai (jusqu’au 24 mai)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.