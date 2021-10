La liaison Messi-Mbappé déjà carburateur

19/10/2021

Le à 23:39 CEST

On dit que les gentils n’ont pas besoin de longtemps pour se comprendre. C’est ce qui se passe entre Mbappé et Leo Messi. Ils sont les seuls à ne pas se connaître du triplé qu’ils forment avec Neymar, mais il ne semble pas qu’ils aient joué ensemble toute leur vie. Telle est la connexion que, sur les trois buts que l’Argentin a marqués avec la veste du PSG, tous les trois ont également eu le Français comme protagoniste.

Contre Manchester City, Mbappé est celui qui a laissé le ballon derrière Messi pour la mettre dans l’équipe. Et contre le RB Leipzig, dans un duel très difficile avec le 1-2 de Mukiele, encore une fois la paire d’or ci-dessus résolue pour faire respirer Ronaldinho et tous les fans parisiens. Le Français s’est d’abord glissé dans la zone et l’a remis à l’Argentin pour le résoudre, puis a forcé la pénalité maximale que Messi a définie avec une maîtrise totale, avec une « panenka » incluse.

Pour l’instant, Mbappé ne peut pas en dire autant du « 30 ». Jusqu’à présent, l’Argentin n’a été en mesure de servir aucun des buts marqués par les Français. C’est quand même une question de temps. Il ne faut que plus de minutes à cette entreprise pour continuer à résoudre des matchs comme contre RB Leipzig. Il devrait également être rejoint par Neymar, dont les blessures continuent de le punir.