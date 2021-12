La liberté à l’ère de la peur

Abigail Shrier est l’auteur de Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters. Debout contre l’arrêt de crier l’engouement trans, elle et le livre ont acquis une certaine notoriété. Ayant été invitée à prononcer un discours à Princeton, elle a bien sûr été annulée, pour sortir du campus devant un public limité de 35. Elle a prononcé un magnifique discours adressé aux jeunes. Le thème, comme le résume bien Bari Weiss : «[D]ne craquez pas face aux foules. Ne devenez pas une marionnette pour votre institution, votre employeur ou votre cercle social. Dire la vérité. Dis ce que tu penses. Reprenez votre liberté.

La gauche semble avoir repris toutes les institutions importantes de la vie américaine, y compris l’éducation K-12. De manière générale, me semble-t-il, le conformisme que la gauche impose et fait respecter n’est pas naturel, surtout en ce qui concerne les adolescents dont les instincts naturels vont dans l’autre sens. Pourtant, le conformisme est étouffant. Peut-être que l’envie de s’entendre et d’appartenir est plus fondamentale que l’envie de se distinguer. Je ne sais pas. Cela va certainement à l’encontre du grain américain.

Le message de Shrier peut être pratique ou non, mais il est inspirant. Elle veut allumer un feu. Elle mérite d’être entendue par son public cible de jeunes étudiants brillants.

Bari Weiss a invité Shrier à lire son discours pour un public plus large sur le podcast de Weiss. Je l’ai intégré ci-dessous. Weiss a également publié le texte du discours de Shrier ici sur son site Common Sense.