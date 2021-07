La liberté d’expression est désormais sérieusement attaquée – les plus grands juristes veulent annuler la peur de la culture | Royaume-Uni | Nouvelles

Le rapport, qui a été rédigé par la meilleure QC Frances Hoare avec un attaquant de l’ancien juge de la Cour suprême Lord Sumption, a détaillé une attaque contre la liberté d’expression par le biais de la récente législation sur les crimes de haine et des pratiques sur le lieu de travail. Il s’ensuit des inquiétudes selon lesquelles la soi-disant « culture d’annulation » par des institutions et des militants réveillés conduit à des personnes forcées de quitter leur emploi, empêchées de parler, faisant l’objet de poursuites judiciaires ou interdites de plateformes de médias sociaux.

Le problème a été mis en évidence en février lorsque la Freedom of Speech Union (FSU), créée par le journaliste Toby Young, a révélé qu’elle avait fourni un soutien juridique à entre 500 et 700 cas individuels au cours de sa première année.

La dernière étude a été commandée par le chef du Reclaim Party, Laurence Fox, pour fournir un point de vue juridique impartial sur l’état actuel de la liberté d’expression en Grande-Bretagne.

Il a déclaré : « Jamais auparavant je n’avais vu une telle suppression de la liberté d’expression, une telle censure d’opinions parfaitement modérées, et peut-être le plus pernicieux, la censure de soi. De nouveaux codes vocaux – vocabulaire, syntaxe, pronoms, etc. – sont imposés dans le langage courant.

« Il y a une guerre contre la langue et notre droit de l’utiliser, comme chaque jour ceux qui cherchent à offenser n’importe où trouvent l’offense partout.

“Le sens de nos mots est tordu et détourné jusqu’à ce qu’ils restent coincés dans la bouche par peur des répercussions.”

Le rapport de 50 pages a proposé six formulaires électroniques conçus pour offrir aux citoyens britanniques la même protection que le premier amendement de la Constitution américaine.

Il s’agit notamment d’une recommandation selon laquelle la police devrait perdre le pouvoir d’enquêter sur les soi-disant « incidents haineux non criminels » et le projet de loi écossais sur les crimes haineux devrait être abandonné.

Les infractions d’incitation à la haine raciale devraient être réformées pour les aligner sur les infractions d’incitation à la haine en raison de la croyance religieuse ou de l’orientation sexuelle en prévoyant qu’elles ne sont commises que lorsqu’il y a intention d’attiser la haine.

Il a fait valoir que les « hébergeurs » de sites Web de médias sociaux de contenu « organique » qui n’est pas édité ou publié par eux (en droit) devraient être interdits de supprimer des déclarations à moins que leur publication ne soit ou puisse être une infraction pénale ou un délit civil.

Le rapport soutenait que les employeurs ne devraient plus être en mesure de licencier des personnes pour avoir exprimé des opinions politiquement incorrectes en dehors du travail.

Dans ses conclusions, M. Hoare a déclaré qu’il fallait également un changement de perspective publique ainsi que des réformes juridiques.

Il a déclaré: «Ce qui est nécessaire, c’est une révolution dans les perspectives publiques.

« Un pays dont les citoyens se sont habitués à demander l’instruction de l’État avant de décider s’ils doivent quitter leur foyer a besoin de se réapproprier les libertés qui sont son plus grand héritage ; et ses citoyens doivent apprendre que plus ils comptent sur l’État en tant que protecteur, moins ils auront de contrôle sur la manière et la manière dont ils sont protégés.

« Parce que, si la liberté d’expression est la porte d’entrée de toute liberté, elle n’est rien de plus. Le peuple britannique doit franchir la porte.

Lord Sumption a déclaré : « Ce rapport est un rappel opportun et important de la valeur de la liberté de pensée et d’expression.

Il a conclu : « Nous devons accepter les implications de la curiosité humaine. Certains de ce que les gens croient sera faux. Certaines d’entre elles peuvent même être nocives, non seulement pour ceux qui ont ces croyances, mais aussi pour les autres. Nous ne pouvons pas avoir la vérité sans accommoder l’erreur. C’est le prix que nous payons pour permettre à la connaissance et à la compréhension de se développer et à la civilisation humaine de progresser.