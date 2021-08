La liberté d’expression? Qu’est-ce que c’est? | Ligne électrique ⋆ 10z virale

in

Les plateformes de médias sociaux aiment censurer le contenu conservateur, mais elles n’aiment pas en assumer la responsabilité. Ils préfèrent donc souvent sous-traiter la censure à des « vérificateurs de faits » tiers qui partagent leur idéologie. C’est vraiment une double sous-traitance, une sorte de Tinker to Evers to Chance – le Parti démocrate aux plateformes de médias sociaux aux « vérificateurs de faits ».

Un exemple concret : LE GROUPE DE MODÉRATION DE CONTENU FAVORISÉ PAR BIG TECH ÉLARGIT LA PORTÉE DU CONTENU SUR LA LISTE NOIRE.

Une organisation à but non lucratif sur laquelle les grandes entreprises technologiques américaines s’appuient pour la modération de contenu étend la portée du contenu qu’elle mettra sur liste noire sur les plateformes de médias sociaux. Le Global Internet Forum to Counter Terrorism élargira sa base de données de contenu terroriste pour couvrir le contenu partagé par les nationalistes blancs et les utilisateurs de droite alternative, a rapporté . lundi. Les entreprises technologiques, notamment Facebook, Microsoft, Google et Twitter, s’appuient sur la base de données du forum pour supprimer automatiquement le contenu inapproprié. Les experts craignent que le manque de transparence du forum ne provoque une censure injuste de certains utilisateurs.

Il y a 100% de chance que cela se produise. Ceci est involontairement révélateur :

Le Forum Internet mondial de lutte contre le terrorisme a été créé en 2017 pour censurer le contenu des organisations terroristes désignées par l’ONU. Le conseil d’administration du forum est conseillé par la direction générale des migrations et des affaires intérieures de l’Union européenne, qui a récemment publié un rapport intitulé “Ce n’est plus drôle : l’utilisation de l’humour par les extrémistes d’extrême droite”.

Je suppose que par « extrémistes d’extrême droite », ils veulent dire des gens comme Mark Steyn et Babylon Bee. L’humour est verboten!

De nos jours, une grande partie de la censure sur Internet se concentre sur le virus covid. Il est interdit d’être en désaccord avec la ligne du Parti démocrate/CDC du moment, quelle qu’elle soit, même si vous êtes d’accord avec une version antérieure de la ligne du parti. Ainsi, le premier réseau d’information australien a été suspendu par YouTube, où des millions de personnes regardent ses vidéos – un autre rappel que la censure technologique n’est pas axée sur le profit. Au contraire, les plateformes technologiques privilégient l’idéologie aux profits :

YouTube a temporairement suspendu Sky News Australia de la publication sur sa plate-forme vidéo, lançant un premier avertissement à la chaîne d’information conservatrice populaire pour “désinformation COVID-19”, selon un communiqué. Le géant de la technologie a déclaré que sa décision de déclencher une grève était basée sur les directives des autorités sanitaires locales et mondiales, que Sky News Australia a contestées comme étant constamment «sujets à changement» ainsi que des mises à jour des directives des différentes autorités.

Sky News avait raison, bien sûr. Les « orientations des autorités sanitaires » locales et mondiales changent continuellement, souvent sans raison valable.

« Plus précisément, nous n’autorisons pas les contenus qui nie l’existence du COVID-19 ou qui encouragent les gens à utiliser de l’hydroxychloroquine ou de l’ivermectine pour traiter ou prévenir le virus », a déclaré YouTube dans une première version de sa déclaration qui a été envoyée aux médias locaux. “Nous autorisons les vidéos qui ont un contexte compensatoire suffisant, ce que les vidéos non conformes n’ont pas fourni.” Sky News Australia a déclaré qu’elle “rejette expressément qu’un hôte ait jamais nié l’existence de COVID-19 comme cela était implicite, et qu’aucune de ces vidéos n’a jamais été publiée ou supprimée”.

De plus, pour ce que cela vaut, il existe de nombreuses preuves cliniques que l’hydroxychloroquine et l’ivermectine peuvent être utilisées avec succès pour traiter le covid. Ces thérapies sont préconisées par un grand nombre de vrais médecins (contrairement, disons, au « Dr » Fauci). Fermer le débat scientifique est incompatible avec les préceptes les plus fondamentaux de la science.

