La liberté politique requiert la liberté économique ⋆ 10z viral

Un drapeau cubain et une image du défunt président cubain Fidel Castro sont accrochés sur un mur à La Havane alors que les gens se dirigent vers la place de la Révolution pour un hommage massif à Castro en 2016. (Alexandre Meneghini/.)

Nous assistons peut-être à la fin du communisme à Cuba. Le 11 juillet, des milliers de Cubains sont descendus dans la rue pour protester contre les conditions politiques et économiques épouvantables de l’île. Certains médias tentent de les présenter comme des «manifestations COVID» plutôt que comme un rejet général de la domination du gouvernement. Les cris de « Liberté ! et « Assez ! » et la prévalence des drapeaux américains a mis ce récit au repos. Les Cubains aspirent à être libres, et maintenant ils peuvent en avoir la chance.

La nation insulaire de 11 millions d’habitants est un cas désespéré politique et économique. Son gouvernement est une dictature brutale avec un bilan épouvantable de violations des droits de l’homme. La liberté d’expression et de réunion est fortement restreinte, et en réponse aux protestations, le régime a restreint l’accès à Internet. L’économie cubaine est en grande partie dépourvue de propriété privée. Les entreprises publiques sont la règle et non l’exception. La plupart des travailleurs sont employés par l’État. Sur l’indice patrimonial de liberté économique, seuls deux pays se classent moins bien : le Venezuela et la Corée du Nord.

Ce ne sont pas des problèmes séparés. La tyrannie politique et économique sont les symptômes de la même maladie. Il ne faut pas tomber dans le piège de n’accuser qu’un seul type de répression. Dans Capitalisme et liberté, Milton Friedman a mis en garde contre l’idée que « tout type d’arrangement économique peut être associé à n’importe quel type d’arrangement politique ». Nous ne sommes pas libres de choisir des systèmes politiques et économiques à la carte. Une véritable démocratie exige la libre entreprise, et vice versa.

La tourmente actuelle de Cuba nous rappelle que nous ne pouvons pas compartimenter la liberté humaine. Malheureusement, de nombreux politiciens et intellectuels occidentaux restent obstinés. Le socialisme dit démocratique est actuellement à la mode. C’est aussi totalement impraticable. FA Hayek, qui a partagé le prix Nobel d’économie en 1974 et était également un philosophe politique accompli, l’a démontré il y a près de 80 ans. Son Road to Serfdom montre que le contrôle économique et la liberté politique sont incompatibles. La raison est évidente : les planificateurs économiques descendants ne peuvent en aucun cas obtenir la connaissance de citoyens libres agissant dans leur intérêt économique. La liberté politique menace le contrôle même que les élites souhaitent exercer. Comme Hayek l’a reconnu, le socialisme démocratique « est non seulement irréalisable, mais le fait de lutter pour l’atteindre produit quelque chose de totalement différent – ​​la destruction même de la liberté elle-même ».

« Et la Chine ? » vient la réponse inévitable. Oui, la Chine a connu une libéralisation économique significative sans libéralisation politique au fil des décennies. Mais même maintenant, le Parti communiste chinois domine les affaires économiques. Formellement et officieusement, de nombreuses entreprises reçoivent leurs ordres de marche du gouvernement. Pour reprendre les mots de Xi Jinping, l’objectif du PCC est d’intégrer « la direction du parti dans tous les aspects de la gouvernance d’entreprise ». Ne vous laissez pas berner en pensant que le compromis du PCC avec une certaine quantité de revenu résiduel privé est un triomphe capitaliste.

Est-il possible d’avoir une liberté économique étendue sans liberté politique ? Certes, c’est possible. Mais bien plus important encore, quelle est la probabilité que cela fonctionne ? Trop souvent, nous nous concentrons sur les réussites autoritaires-capitalistes – Singapour est un favori – comme si elles fournissaient un modèle généralisable. Robert Lawson, chercheur à la Southern Methodist University et grand spécialiste de la liberté économique et politique, dénonce à juste titre cette pensée ahistorique. Pour chaque Lee Kuan Yew, Lawson nous rappelle, « il y a des dizaines de dictateurs en fer blanc qui ont ruiné leurs nations ». L’abondante littérature savante sur la liberté politique et économique est claire : ce sont des compléments et non des substituts.

Bien sûr, l’épanouissement le plus complet de la liberté politique humaine est la démocratie libérale. Bien que des élections régulières et transparentes soient importantes, elles peuvent avoir moins d’importance pour la liberté économique que les « protections constitutionnelles de la parole, de la religion, de l’assemblée, etc. », écrit Lawson. Atteindre cette destination est incroyablement difficile. Cela a pris beaucoup de temps dans l’anglosphère. Comme l’ex-Premier ministre Gordon Brown l’a un jour plaisanté : « Lors de l’établissement de l’état de droit, les cinq premiers siècles sont les plus difficiles. Cela peut-il se produire à Cuba, en Chine et dans d’autres États autoritaires dans un délai plus favorable ? Le jury ne sait toujours pas dans quelle mesure la répression politique peut fonctionner efficacement dans ces sociétés. Ce qui pourrait être fragile à Cuba peut résister à une tempête en Chine. Les transitions sont toujours délicates. Espérons que toutes les nations souffrant du despotisme puissent trouver leur chemin.

Comme toutes les formes d’oppression, le communisme et le socialisme démocratique appartiennent à la poubelle de l’histoire. Ils privent des millions de vies, de liberté et de biens. Il est temps de faire un dernier effort pour éradiquer ces philosophies barbares une fois pour toutes. Nous ne pouvons qu’espérer que les courageux manifestants cubains ouvriront la voie. S’ils montrent au monde l’harmonie de la liberté politique et économique, ils peuvent la porter à jamais comme un insigne d’honneur.