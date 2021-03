La licence de la BBC TV «pourrait être supprimée demain», déclare un expert alors que les frais détestés font face à une extension 2038 | UK | Nouvelles

La charte royale d’une décennie de la BBC doit être renouvelée en 2028 et les ministres sont susceptibles de soutenir l’extension du modèle existant pour le radiodiffuseur – qui repose sur la redevance annuelle de la télévision. Le comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) s’est penché sur des modèles de financement alternatifs mais semble avoir pesé de son poids dans l’extension des droits de licence. Mais un expert a déclaré que leur conclusion était basée sur une prémisse erronée et a souligné que la taxe annuelle pourrait être supprimée immédiatement.

Andrew Orlowksi a affirmé que le comité restreint du DCMS n’avait pas obtenu une analyse technique précise du fonctionnement de la télévision.

Le fondateur du réseau de recherche Think of X a déclaré que les députés s’étaient fait dire à tort qu’un modèle d’abonnement alternatif ne pouvait pas encore être introduit, car il repose sur le haut débit universel – quelque chose qui ne sera pas disponible depuis des années.

John Whittingdale, qui dirigeait le comité, a déclaré l’année dernière: «Le déploiement du haut débit est très rapide, nous atteindrons une couverture universelle, et il viendra un moment où il nous sera possible de passer à un service d’abonnement complet. pour tout le monde, mais ce moment n’est pas encore arrivé. «

Mais M. Orlowksi a déclaré que c’était « un argument très étrange » qui « n’est tout simplement pas vrai » – et a déclaré que les ministres n’auraient pas dû être si faciles à croire cette affirmation.

Il a déclaré que son groupe de recherche Think of X a été en mesure de dissiper l’argument selon lequel le haut débit à haut débit est une condition préalable pour que la BBC passe à un modèle d’abonnement.

L’expert a déclaré que «l’accès conditionnel» doit être déterminé – ce qui différencie ceux qui paient pour le service et ceux qui ne le font pas.

Dans le Daily Telegraph, il a déclaré: «Nous avons étudié les outils et les technologies qui pourraient introduire un accès conditionnel sur le matériel de télévision moderne – et avons constaté qu’ils sont en grande partie déjà en place.

« Google a même aidé l’industrie de la télévision à en développer certains. C’est parce que la télévision intelligente d’aujourd’hui est essentiellement un ordinateur qui exécute des applications.

JUST IN: Virus sur le dos! Le niveau d’alerte Covid du Royaume-Uni est passé de 4 à 3

En conséquence, le chercheur souligne que la redevance télévisuelle pourrait facilement être supprimée et remplacée demain.

Il a déclaré: « Plutôt que d’infliger deux décennies supplémentaires d’une taxe télévisée anachronique et injuste à une population hostile – et la mort par mille coupes à la BBC – donnons au ministère du Fun et à l’Ofcom une équipe rouge pour réexaminer la technologie télévisuelle.

« Les ministres pourraient déclarer qu’ils sont simultanément en train de sauver la BBC et d’abolir la taxe sur la télévision, et ils pourraient le faire demain. »

Plus tôt cette semaine, le DCMS a conclu dans un long rapport « la redevance reste l’option privilégiée ».

Les députés ont déclaré que le passage à un modèle différent au Royaume-Uni impliquerait des perturbations et pourrait permettre aux opposants de la BBC de s’interroger sur tout son avenir.

Un porte-parole de la BBC a déclaré en réponse au rapport: «Nous nous félicitons de ce rapport complet et détaillé.

«C’est une approbation du rôle crucial joué par les radiodiffuseurs de service public et la BBC ainsi qu’un appel clair à bâtir un avenir solide.

« Nous nous félicitons de la conclusion selon laquelle la redevance est le meilleur moyen de financer une BBC universelle. »