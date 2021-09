La licence de synchronisation aide cette star de la musique tropicale à trouver des fans dans le monde

Ayant récemment obtenu un placement majeur dans la sitcom à succès Appelez-moi Kat via la plate-forme de distribution et de licence musicale Songtradr, El Swing de Nicky Catarey s’est entretenu avec Digital Music News pour expliquer comment l’accord a été conclu, tandis que Max Mejia, fondateur et PDG de MMP Global Music, s’est joint à la conversation pour discuter des tendances passionnantes dans le rapide d’aujourd’hui. -Déplacement du paysage de synchronisation.

Ce qui suit a été créé en collaboration avec Songtradr, dans le cadre d’un partenariat plus large axé sur l’espace de licence de synchronisation. Assurez-vous de vérifier notre couverture continue de ce secteur en croissance rapide ici.

El Swing de Nicky Catarey – composé du pilier de la musique tropicale Nicky Catarey, dont le nom complet est Juan Andujar – a placé « Chipa y Fuego (Salsa) » dans le 12e épisode (à juste titre intitulé « Salsa ») de Call Me Kat. Et MMP Global Music de Max Mejia, pour sa part, s’est efforcé de maximiser les paiements de redevances – et de gérer les licences – pour les artistes, dont Catarey, depuis leur formation en 2016.

“Chipa y Fuego” met l’ambiance alors que le personnage principal de Call Me Kat (interprété par le leader de The Big Bang Theory et l’animatrice de Jeopardy! Mayim Bialik) montre ses mouvements de danse salsa à la fin de l’épisode, rejoint peu après par les autres stars de la série , qui a été renouvelé pour une deuxième saison. Bien que “Chipa y Fuego” semble particulièrement bien adapté à cette scène de clôture de la comédie Fox – une adaptation de Miranda de la BBC – Nicky Catarey a expliqué que sa ville natale a servi d’inspiration pour le morceau.

“La chanson a été inspirée par ma ville natale, mon peuple”, a déclaré le créateur dominicain à DMN. « Et surtout, mes amis utilisent le slogan « chipa y fuego », c’est très courant sur les îles – en République dominicaine et à Porto Rico, c’est très courant quand des amis se réunissent et passent un bon moment. C’est ainsi que la chanson est née ; il a été inspiré par ces personnes.

Entre les obstacles d’exposition et les considérations de licence, il va sans dire que le voyage vers la télévision américaine s’est avéré difficile pour les chansons – et en particulier les morceaux en langue espagnole – dans un passé pas si lointain. Mais Mejia, faisant écho au sentiment de plusieurs musiciens avec qui nous avons parlé, a expliqué que son expérience et celle de Catarey sous licence « Chipa y Fuego » sur Songtradr était simple et directe.

“Les placements impliquent généralement un processus un peu plus long, si vous voulez”, a déclaré Mejia, qui a commencé à télécharger de la musique sur Songtradr au moment de sa fondation. « Parce que j’ai traité avec d’autres entreprises et que c’est un peu différent, c’était beaucoup plus fluide. Ne pas traiter directement avec le patron et ne pas traiter directement avec l’entreprise, mais se connecter à travers l’expérience d’écriture de chansons, c’était un peu plus fluide.

Une exposition considérable vient du fait de placer une chanson au cœur de la programmation aux heures de grande écoute d’un grand réseau de télévision, et comme un certain nombre d’artistes peuvent en témoigner, cette exposition se traduit souvent par un intérêt accru des fans pour les services de streaming – ce qui signifie que les avantages d’un placement peuvent s’étendre loin au-delà du paiement initial lui-même. Mais pour Catarey, la signification plus large du placement réside dans sa capacité à aider les genres uniques de son pays d’origine à trouver un public plus large sur la scène mondiale.

“Mon genre principal est le merengue de la République dominicaine”, a expliqué Catarey. « J’ai une très longue histoire d’enregistrement et j’ai fait partie de grandes productions au fil des ans. Je fusionne également mes projets avec des genres comme la bachata – qui est également originaire de la République dominicaine – et crée tous les types de musique tropicale. Je suis surpris qu’elle touche autant de gens, mais le monde a besoin de ce type de musique pour promouvoir le bonheur et promouvoir le bonheur.

“Celui-ci en particulier est définitivement un constructeur de portefeuille à 100%”, a ajouté Mejia, “parce que c’est nouveau, dans un sens, pour la musique tropicale qui est si chaleureuse. Ce fut une révélation pour tous les artistes : soyez organisé et les choses fonctionneront correctement. Cela va devenir de plus en plus courant au fil des années, mais c’est un début pour tous ces artistes indépendants qui recherchent plus de visibilité et cherchent à ouvrir leur portfolio ou leur catalogue musical.

De même, Mejia a signalé que le placement est révélateur de changements dans la façon dont les artistes de musique tropicale abordent leur carrière, les licences de synchronisation modifiant fondamentalement la relation label-créateur pour le mieux.

« Avec la musique tropicale, tout est à la maison ; les étiquettes contrôlent généralement tout. Ils ne laissent aucune place à l’artiste, même au producteur. Et qu’est-ce qui se passe maintenant, parce qu’il y a plus d’artistes indépendants comme Nicky – qui est un excellent percussionniste, un chanteur, il produit tout – c’est beaucoup plus facile pour lui d’avoir son mot à dire dans sa musique », a indiqué Mejia, notant que d’autres licences de synchronisation les résultats (et les sous-produits des placements susmentionnés) semblent encore prêts à entraîner des changements et une croissance supplémentaires.

« De plus en plus de gens utilisent des appareils mobiles, et tout a été pimenté », nous a dit Mejia. «Et cela signifie de meilleurs revenus musicaux en général – une croissance globale à deux chiffres, principalement du côté de la consommation de musique. Pas tellement de radio, mais plus de musique numérique, comme Apple Music et Spotify. Je pense que les licences ont augmenté – et dans l’ensemble, tout a augmenté – simplement parce qu’il y a plus de personnes qui consomment de la musique dans le monde entier.

On ne sait pas exactement ce que les mois et les années à venir apporteront à l’industrie de la musique, mais si les changements récents et les opportunités actuelles sont une indication, l’avenir s’annonce prometteur pour les créateurs – comme El Swing de Nicky Catarey – qui s’efforcent de capitaliser sur leur expérience. et la popularité régionale en gagnant des fans dans le monde entier. Un placement de synchronisation au bon moment a le potentiel de jeter les bases d’une exposition et d’un succès internationaux.