La Licorne DeFi : Comment Smart Chain CoinEx (CSC) fait des progrès

La finance décentralisée, ou DeFi comme on les appelle dans la communauté crypto, a émergé à l’été 2020. L’économie brûlante de DeFi a déclenché un nouveau cycle de marché haussier. Cela a fait de l’agriculture de rendement DeFi un succès sur le marché et a remplacé l’équipement minier physique. Alors que l’argent continue d’affluer et que le jeu étend sa portée, de nombreux projets d’agriculture à excellent rendement battent déjà leur plein. Et CSC fait partie des grands succès, avec OneSwap.

CSC : une licorne qui ne cesse de grandir

CSC, ou CoinEx Smart Chain, a été conçu pour créer une chaîne de valeur en boucle fermée sans trop se concentrer sur la décentralisation, mais sur une décentralisation modérée et efficace qui facilite les scénarios d’application d’agriculture de rendement dans l’écosystème DeFi. Pour ce faire, le CSC adopte le PoS et le PoA comme mécanisme de consensus sous-jacent.

Le protocole de consensus PoS dote CSC d’une économie de jetons, tandis que le mécanisme de consensus PoA détermine la structure de sa dorsale supérieure. La combinaison des deux sous-tend l’innovation de valeur dans la blockchain, accélère les interactions dans l’écosystème, augmente la capacité TPS et améliore considérablement le taux de génération de blocs, tout en étant plus respectueux de l’environnement.

De plus, CSC est incubé par l’écosystème CoinEx. En tant que chaîne d’échange publique bien établie, CoinEx dote CSC de ressources abondantes, telles que sa vaste base d’utilisateurs et son équipe technique, pour assurer à CSC un démarrage et un support technique.

Il est juste de dire que, tant en termes d’arrière-plan que de vision, CSC est né avec une cuillère en argent dans la bouche, car il bénéficie des avantages inhérents à une licorne.

L’avancement du projet

Suite à la R&D de l’équipe de la chaîne publique CoinEx, CSC a achevé sa DEMO fin avril 2021, et en même temps le testnet CSC a été lancé. L’équipe a publié le livre blanc et l’API CSC début mai 2021. Fin juin, l’écosystème CSC Mainnet a été lancé et ses pools de liquidités ont été ouverts. Depuis fin juin 2021, CSC a lancé l’interface d’exploitation intégrée pour les événements d’agriculture de rendement de DeFi, prenant en charge plusieurs pièces stables et son jeton natif CET.

Conformément au plan de construction de l’écosystème annoncé, CSC soutiendra la migration inter-chaînes d’ETH, EOS, BST et DOT d’une manière qui améliore la liquidité globale de l’industrie DeFi.

Analyse de l’écosystème

L’écosystème CSC apparaît comme une réponse aux problèmes rencontrés par l’écosystème Ethereum. Ayant fait une percée dans la mise à l’échelle et le traitement, CSC est équipé d’une capacité d’un million de TPS et d’un niveau élevé d’évolutivité pour prendre en charge une variété de scénarios commerciaux à déployer dans l’écosystème. En ce sens, CSC est un écosystème plus prometteur qu’Ethereum.

En termes de construction d’écosystèmes, CSC a lancé OneSwap, un projet DeFi, comparable à l’UniSwap d’Ethereum. Les deux bourses décentralisées appliquent le modèle AMM. Cependant, avec le soutien de l’écosystème CSC, OneSwap introduit un modèle de carnet de commandes basé sur AMM. C’est-à-dire que les utilisateurs peuvent effectuer à la fois des ordres au marché et des ordres limités.

Cette liberté permet aux utilisateurs de capturer de la valeur extrêmement facilement. De plus, OneSwap, qui est basé sur une liste de jetons sans autorisation et AMM, se connecte en outre avec ses utilisateurs via le portefeuille OneSwap intégré et permet aux utilisateurs de déployer n’importe quel contrat intelligent en même temps. Avec la prise en charge complète de l’écosystème CSC, OneSwap dispose de certaines fonctionnalités personnalisées qu’UniSwap ne possède pas.

Autres avantages de cet écosystème DeFi et CSC

La plupart des produits DEX présentent des lacunes en termes d’expérience utilisateur. Par exemple, les utilisateurs de PancakeSwap ne peuvent voir que l’exploitation minière intelligente et les retours de projet, et des outils tiers sont nécessaires pour analyser la profondeur et les tendances du marché. Sans outils auxiliaires multidimensionnels tels que le graphique en chandeliers, le graphique de profondeur et la quantité commandée, la plupart des utilisateurs ne peuvent pas prendre de décisions éclairées.

À ce stade, OneSwap propose des services tels que le graphique en chandeliers, le graphique en profondeur et les commandes de délégation. Les graphiques OneSwap ne diffèrent pas des échanges centralisés et peuvent présenter des informations sur le marché pour divers jetons, y compris la tendance des prix, le volume et la profondeur, aidant les utilisateurs à faire de meilleurs plans de transaction.

L’itération de la transaction et des besoins visuels dans OneSwap est une grande innovation soutenue par CSC. OneSwap portera les attentes de l’écosystème CSC et percera le segment DEX avec ses mérites innovants.

L’écosystème CSC, par rapport à Ethereum, s’est considérablement amélioré en termes de performances et de compatibilité de la couche sous-jacente. OneSwap, qui rivalise avec UniSwap, a fait un meilleur travail de capture de valeur et d’expérience utilisateur. Peut-être que la direction pour la construction de l’écosystème que le SCC a clarifiée est exactement là où les radiodiffuseurs publics ont un besoin urgent de faire une percée.

Feuille de route de développement

La combinaison de l’écosystème CSC et de OneSwap a gagné la reconnaissance et l’attention d’un grand nombre d’utilisateurs. Le 21 juillet à 00h00 (UTC), un nouvel événement d’agriculture de rendement a été lancé avec un montant de pari initial de 941 293,05 $. Depuis lors, de nombreux utilisateurs se sont penchés sur le CSC, multipliant par 28 la valeur totale bloquée (TVL) aujourd’hui. Au cours de l’événement, de nombreux utilisateurs ont intégré l’écosystème OneSwap via CSC.

La coopération entre l’écosystème CSC et OneSwap forme un effet de synergie. Suite à ce cas passionnant, davantage de développeurs et d’excellents utilisateurs trouveront CSC attrayant et rejoindront l’équipe CoinEx pour construire ensemble l’écosystème CSC.

Performance excellente

Le solide écosystème de CSC confère à CET une grande liquidité, et sa valeur élevée et sa liquidité catalysent le développement du pool OneSwap. C’est ainsi qu’ils créent tous deux un effet synergique et apportent des avantages remarquables aux mineurs.

La clé du succès d’un projet de cryptographie réside généralement dans ses retours. Grâce à la collaboration de CSC et OneSwap, qui apporte à la fois des avantages et de la popularité, les utilisateurs peuvent facilement participer à une agriculture à faible coût et faire une énorme fortune.

Commentaires finaux sur CSC et OneSwap

Avec la mise à disposition de l’écosystème CSC et de la puissante équipe technique de CoinEx, l’essor de l’agriculture de rendement chez CSC et OneSwap peut durer longtemps, ce qui sera encore favorisé par le prospère OneSwap. Les fonds de l’écosystème CSC et la croissance de OneSwap fourniront une source inépuisable d’avantages pour ses utilisateurs.

La performance fulgurante du partenariat entre CSC et OneSwap a quelque peu accéléré le développement de l’industrie minière. L’événement minier en cours attirera davantage de mineurs à partager les bénéfices créés par les deux géants de la technologie.

L’objectif de CSC est de fournir une infrastructure décentralisée à écosystème unique et d’améliorer encore la construction de l’écosystème grâce à des innovations polyvalentes et à long terme, apportant des changements passionnants à l’ensemble de l’industrie. L’événement minier lancé par CSC avec OneSwap a suscité un grand enthousiasme sur le marché. Des rendements annuels élevés et des récompenses importantes ont mis l’agriculture de performance de CSC sous les projecteurs du secteur.

Nous avons toutes les raisons de croire que l’équipe CoinEx travaillera plus dur pour consolider sa force technique afin de remodeler l’industrie DeFi tout en garantissant à ses utilisateurs d’énormes avantages et en faisant de CSC un super écosystème !

