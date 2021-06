La Liga 2021/22 s’arrêtera la dernière semaine de janvier pour les matchs de l’équipe nationale

in

15/06/2021 à 10h32 CEST

A défaut de connaître le calendrier définitif de la saison prochaine en Première Division, ce qui est sûr c’est qu’il y aura une grande nouveauté par rapport à toutes les précédentes. Comme le journal SPORT l’a appris, La ligue de première division devrait s’arrêter le dernier week-end de janvier. Il ne s’agit pas de la Supercoupe d’Espagne, également prévue pour ce premier mois de l’année ; c’est dû à une fenêtre de sélection FIFA.

Une rupture due aux engagements internationaux des équipes nationales qui n’existaient pas jusqu’à présent, mais qui si apparaît à cette occasion à la suite du Covid-19. Comme il apparaît sur le calendrier de la FIFA, Du 24 janvier au 2 février 2022, des engagements en équipe nationale sont prévus dans quatre des cinq confédérations dépendantes de la FIFA. Plus précisément, il s’agit de l’AFC, de la CAF, de la CONMEBOL et de l’OFC. Dans chacun d’eux, la période qu’il établit est du 24 janvier au 1er février. Mais c’est aussi une période d’engagement des équipes nationales en CONCACAF où, contrairement au reste, la date limite s’étend jusqu’au 2 février..

LaLiga a proposé avec bon jugement, après avoir conclu un accord avec l’AFE; interrompre la Ligue à ces dates bien que l’UEFA ne soit pas incluse dans cette fenêtre. Chose à laquelle la RFEF ne s’est pas opposée. L’explication est simple. Ils considèrent que cela n’a pas de sens de jouer ce week-end alors qu’il y aura un exode de joueurs non européens pour jouer pour leurs équipes nationales. C’est la première fois que cette fenêtre de sélection apparaît sur le calendrier international qui a retenu les trois qui se sont déroulées jusqu’à présent pour la saison prochaine.

La première pause sera du 30 août au 7 septembre

Le premier d’entre eux aura lieu fin août. Plus précisément du 30 août au 7 septembre. Dans ce cas, l’UEFA s’étend également jusqu’au 8, et toutes les équipes européennes peuvent jouer jusqu’à trois matches d’équipes nationales. Dans le reste des confédérations, seuls deux peuvent jouer.

La seconde se déroulera du 4 au 12 octobre, où toutes les confédérations de la FIFA pourront disputer deux matchs à l’exception de la CONCACAF, qui aura la possibilité d’un troisième. La troisième des quatre fenêtres aura lieu en mars 2022. Du 21 au 29 mars, en renouvelant le même schéma qu’en octobre. Toutes les confédérations joueront deux matchs à l’exception de la CONCACAF, qui aura le choix entre trois

Demain réunion CSD avec Liga et RFEF pour parvenir à un accord de calendrier

Comme nous l’avions anticipé jeudi dernier dans le journal SPORT; Demain, mercredi, la RFEF et la Ligue avec la CSD sont sommées de se mettre d’accord sur le calendrier après que l’Etat fédéré a rejeté à deux reprises la proposition patronale.

Il y a deux points de discorde. D’une part, il y a le démarrage de la Ligue où la RFEF souhaite qu’elle démarre plus tard que la proposition de Ligue, avancée par ce journal, et Qu’est-ce que cela signifie de commencer le week-end du 14 et 15 août.

Le second concerne la finale de la Copa del Rey en 2022. La RFEF s’oppose à la proposition de la Ligue qui passe en répétant le modèle de cette année où la finale se tiendrait un samedi, le reste des matches de la journée se jouant, sauf ceux qui touchent les finalistes, ce dimanche-là.. La Fédération prône que ce week-end seul l’engagement de l’échanson soit joué. Désormais, la décision, en cas de non-aboutissement d’un accord, est entre les mains du CSD.