La Liga avance la 33e journée et annonce le calendrier de la 31e journée

01/04/2021 à 20:17 CEST

Alberto Teruel

La Ligue a décidé de modifier le calendrier des compétitions. Comme annoncé ce jeudi, soutenu par la Fédération royale espagnole de football et l’UEFA, la 33e journée de la première division se jouera le dimanche 18 mars et non le mercredi 28 mars, comme initialement prévu.

Cette modification affectera toutes les équipes de la Liga à l’exception du Barça, de l’Athletic de Bilbao, de Grenade et de Valladolid., qui restent pour le mercredi 28. Les Catalans et Bilbao disputeront la finale de la Copa del Rey le 17 mars, ce qui les empêchera de participer à la journée du 18 mars.

Les matchs correspondant à la 33e journée sont les suivants: Alavés – Huesca, Atlético de Madrid – Eibar, Betis – Valence, Getafe – Real Madrid, Cadix – Celta, Levante – Villarreal, Osasuna – Elche et Real Sociedad – Séville. Le Barça-Grenade et l’Athletic Club-Valladolid seront en attente.

HORAIRES | Vérifiez quand les matchs du J33 de #LaLigaSantander seront joués. – LaLiga (@LaLiga) 1 avril 2021

Les horaires de la Journée 31 de la Liga, qui débutera le mercredi 21 et se terminera le jeudi 22. Le Real Madrid se rendra sur le terrain de Cadix mercredi à 22 heures, l’Atlético de Madrid jouera à Huesca à 19 heures jeudi et le Barça accueillera Getafe à 22 heures jeudi.

Les matchs correspondant à la 31e journée sont les suivants: Levante-Séville, Osasuna-Valence, Betis-Athletic Club, Alavés-Villarreal, Elche-Real Sociedad, Cadix-Real Madrid, Atlético-Huesca, Grenade-Eibar, Real Sociedad-Celta et Barça-Getafe.