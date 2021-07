La Liga espagnole a-t-elle perdu de son prestige ?

20/07/2021 à 12:34 CEST

pari

La Liga espagnole a vécu pendant de nombreuses années dans la position privilégiée que le fait d’avoir Cristiano Ronaldo et Leo Messi au championnat. Le Real Madrid et Barcelone étaient les meilleures équipes du monde, se battant chaque année pour le championnat main dans la main, à l’exception de 2014, et toujours comme favoris pour soulever la Ligue des champions, même s’ils nous ont privés d’une finale entre eux pendant leur temps. d’une plus grande splendeur.

Cependant, la poule aux œufs d’or s’est tarie. Plus ou moins. Cristiano est allé à la Juve en 2018 et le binôme et le combat ont éclaté. Le Real Madrid a perdu des nombres entiers, a connu une crise, en même temps que Messi n’avait plus d’autre concurrence que lui-même. L’Argentin, qui a continué d’être le meilleur de la LigaCependant, il vieillit de plus en plus et son Barcelone a de moins en moins d’étoiles, depuis que Neymar l’a quitté.

Ceci, avec le perte de pouvoir d’achat de Valence ou Séville, qui ne peut rivaliser avec les salaires et les signatures des équipes de Premier League, a placé la Liga dans une situation dangereuse. Avez-vous perdu le statut d’une des meilleures ligues du monde ? Non, ce sera sûrement le deuxième en qualité après le Premier ministre et nombreux seront ceux qui se disputeront si le football pratiqué en Espagne est meilleur, mais il est vrai qu’il n’est plus la reine, comme il n’y a pas si longtemps.

Le contrat de télévision de plusieurs millions de dollars que le premier ministre a signé avec Sky Il y a quelques années, le Premier ministre s’est catapulté à des niveaux stratosphériques en termes de salaires et ce n’est pas un hasard si deux des trois dernières finales de Ligue des champions ont été capitalisées par des équipes anglaises. De plus, en 2019, il y a eu une finale purement anglaise en Ligue Europa et Manchester United a été finaliste de la dernière édition.

A cela s’ajoute que le Paris Saint Germain a beaucoup attiré l’attention avec l’acquisition de joueurs tels que Kylian Mbappé et Neymar, tandis que le Une série le collectif s’est amélioré, avec une grande compétition interne avec la Juventus, Milan, Inter, Lazio, Naples, etc. Même José Mourinho a rejoint la Roma pour cette saison.

Ce changement de cap a également des conséquences en Ligue des champions, où les quotas ne laissent aucun doute. Il n’y a pas de club espagnol parmi les cinq premiers favoris pour remporter l’Orejona.

Le principal candidat est le Manchester City, à [3.75], suivi du Bayern Munich, PSG, Chelsea et Liverpool. Pour trouver le Real Madrid il faut descendre en sixième position, avec un quota de [15.0], Pendant ce temps, il Barcelone est huitième, aussi un [15.0].

Pour comprendre aussi la situation des ligues, il convient aussi de regarder le marché des transferts et en Betfair nous faisons une analyse approfondie. Vous pouvez jeter un œil aux cotes d’Ousmane Dembelé, Erling Haaland, Harry Kane et bien d’autres.