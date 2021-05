La Liga et la NBA, à la recherche de nouveaux talents à Madrid

Domaine des projets, un groupe avec une grande expérience nationale et internationale dans le développement de projets dans le domaine du sport, du marketing et de la communication, et un pionnier en Espagne dans la gestion et le développement de programmes éducatifs-sportifs, sera la société responsable de la gestion et générale coordination du projet, y compris le développement et la commercialisation des programmes, PDG sera nommé prochainement par le conseil d’administration de sport Partenariat éducatif présidé par Gonzalo Inclán.

École Lycée européen, avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation, est la première et la seule école en Espagne qui enseigne tous les Programmes du lycée International, ayant mis en œuvre la méthodologie américaine au stade de l’éducation de la petite enfance ainsi que la modalité du baccalauréat américain dans son offre éducative; Il a des années d’expérience dans le secteur du sport et dirigera la partie académique du projet, supervisé par le sien. Gonzalo Inclan, Président de la société d’exploitation sport Éducation Partenariat, qui exploitera le projet dans le cadre d’un bail à très long terme.

Dans les mots de Gonzalo Inclan: «Ce projet est le fruit du travail que tous les partenaires de sport Éducation Partenariat. Je crois fermement que ce sera un succès, car nous avons d’excellents compagnons de voyage, et je suis sûr que nous agirons comme un pont, pas seulement pour ceux qui veulent venir à Espagne pour poursuivre leur formation (académique et / ou sportive), mais aussi pour les jeunes résidents de notre pays qui recherchent des opportunités à l’étranger et nous font confiance pour les guider sur leur chemin ».

Aussi pour Inigo Zayas, Conseiller de sport Éducation Partenariat: «L’aboutissement de ce projet signifie la solution à de nombreux problèmes que l’industrie du sport réclame depuis longtemps. Nous avons une excellente opportunité d’attirer des talents de tous les coins du monde, de leur offrir une formation éducative et sportive de premier ordre, combinée à des installations pionnières dans un environnement très sain. De plus, nous pouvons faire notre part pour faire de Madrid une référence internationale dans la promotion du sport et de l’éducation de haute qualité, avec des labels importants tels que La Ligue, la NBA et le Lycée européen. Toutes les pièces du puzzle s’emboîtent parfaitement ».

Le complexe aura 42.000 mètres carrés dédié à la formation de jeunes athlètes de 13 et 23 ans du monde entier, avec un Collège International, une résidence avec 450 sièges, un pavillon de basket certifié par le NBA, deux terrains de football agréés par la FIFA, un auditorium, une piscine, une salle de sport et de nombreux espaces où les jeunes peuvent profiter d’un entraînement du plus haut niveau. sport Éducation Partenariat Il envisage également de reproduire la gestion et le fonctionnement de centres similaires sous le sceau de La Ligue et la NBA dans d’autres emplacements de premier choix Espagne, à quelles fins vous disposez déjà des droits nécessaires.