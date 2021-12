La Liga: le manager de l’Atletico Madrid Diego Simeone teste Covid-19 positif, Barcelone a plus de cas

Atleti a déclaré que Simeone, le capitaine Koke, le milieu de terrain Hector Herrera ainsi que les attaquants Antoine Griezmann et Joao Felix ont tous été testés positifs pour le coronavirus.

L’Atletico Madrid a enregistré cinq cas positifs au COVID-19, dont le manager Diego Simeone, tandis que Barcelone a eu trois autres cas parmi ses joueurs jeudi, ont annoncé les clubs de LaLiga.

Atleti a déclaré que Simeone, le capitaine Koke, le milieu de terrain Hector Herrera ainsi que les attaquants Antoine Griezmann et Joao Felix ont tous été testés positifs pour le coronavirus.

« Tous sont asymptomatiques et isolés dans leurs domiciles respectifs, dans le strict respect des directives des autorités sanitaires », a déclaré l’Atletico dans un communiqué.

L’Atleti, cinquième de la Liga avec 29 points après 18 matchs, accueille le Rayo Vallecano dimanche.

Barcelone a déclaré que le milieu de terrain Philippe Coutinho, le défenseur Sergino Dest et l’ailier Ez Abde étaient les derniers joueurs à retourner des tests positifs.

Les Catalans avaient déjà été touchés par un certain nombre de cas de COVID-19 dans leur équipe, avec Ousmane Dembele, Samuel Umtiti et Gavi qui devraient rater le voyage de dimanche en Liga au Real Majorque après avoir été testés positifs.

Clément Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba et Alejandro Balde ont également retourné des tests positifs cette semaine.

« Les footballeurs Sergino Dest, Coutinho et Ez Abde ont été testés positifs pour COVID-19. Les joueurs sont en bonne santé et s’auto-isolent à la maison. Le club a signalé les cas aux autorités compétentes », a déclaré Barcelone dans un communiqué.

Le Barça, qui a joué pour la dernière fois en championnat lors d’un match nul 1-1 à Séville le 21 décembre, est septième avec 28 points en 18 matchs.

Le Real Madrid est également confronté à une épidémie de COVID-19 dans son équipe avec Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Vinicius Jr qui ont rendu des tests positifs mercredi.

Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo, Andriy Lunin, Isco et David Alaba ont également été testés positifs plus tôt ce mois-ci.

Le taux d’infection sur 14 jours en Espagne a atteint mardi un nouveau record de 1 360 cas pour 100 000 habitants, contre 1 206 cas la veille et quintuple depuis début décembre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.