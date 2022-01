La Liga permettra à Courtois et Valverde d’affronter Getafe

La Liga permettra au gardien du Real Madrid Thibaut Courtois et au milieu de terrain Fede Valverde d’affronter Getafe ce dimanche, selon des informations publiées sur les joueurs espagnols. Les deux d’entre eux ont été testés positifs pour Covid-19 mercredi dernier mais ont été testés négatifs plusieurs fois par la suite, il semble donc qu’ils aient tous les deux été un cas de faux positifs.

La présence de Courtois entre les bâtons sera énorme pour le Real Madrid, car il est le meilleur gardien du monde depuis le début de la saison. Le gardien de réserve Andriy Lunin s’est montré prometteur lorsqu’on lui en a donné l’occasion et commencera lorsque le Real Madrid rendra visite à Alcoyano lors du match aller des seizièmes de finale de la Copa del Rey mercredi prochain, mais Courtois est définitivement plus fiable à ce stade et sa présence augmente les chances de Madrid de obtenir une victoire lors du premier match de 2022.

Le Real Madrid a un programme chargé pour les prochaines semaines et il sera crucial pour l’entraîneur Carlo Ancelotti d’avoir la plupart de ses joueurs disponibles afin qu’il puisse effectuer des rotations en Copa del Rey.