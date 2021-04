La Liga publie une déclaration sur la Super League européenne

Après l’annonce dimanche soir de la réaction de la FIFA à la Super League européenne, la Liga a également publié une déclaration contre la nouvelle compétition, la qualifiant de proposition élitiste, égoïste et égoïste.

Il semble que les clubs impliqués dans la nouvelle Super League, les Fédérations et même les ligues nationales devraient être en guerre pendant un certain temps et nous devrons attendre de voir si les clubs sont prêts à faire tout ce qu’il faut pour le Super. League pour aller de l’avant comme prévu.

Voici la déclaration complète:

LaLiga condamne fermement la proposition récemment publiée d’une compétition européenne séparatiste et élitiste qui attaque les principes de la compétition ouverte et du mérite sportif qui sont au cœur de la pyramide du football national et européen.

Aujourd’hui, les fans de football de toute l’Europe peuvent rêver que leur club, quelle que soit sa taille, puisse exceller, grimper au sommet et concourir au sommet du football européen. LaLiga défend cette tradition européenne du football pour tous. Le concept proposé par 12 clubs européens détruit ce rêve, fermant la porte au sommet du football européen, ne laissant entrer que quelques élites.

LaLiga a une histoire fière de 90 ans en tant que compétition ouverte et fondée sur le mérite. Des millions de fans à travers le monde suivent les 42 clubs de LaLiga Santander et LaLiga SmartBank. Le succès de nos compétitions a aidé le football à devenir un contributeur clé de l’économie espagnole, représentant près de 1,4% du PIB et fournissant des emplois à près de 200 000 personnes.

Le concours européen nouvellement proposé n’est rien de plus qu’une proposition égoïste et égoïste conçue pour enrichir davantage les déjà super riches. Cela saperait l’attrait de l’ensemble du jeu et aura un impact profondément dommageable sur l’immédiat et l’avenir de LaLiga, de ses clubs membres et de tout l’écosystème du football.

De plus, la ligue séparatiste menace le reste du sport espagnol auquel, dans la saison en cours, LaLiga contribuera plus de 126 millions d’euros dans le cadre de son accord avec le gouvernement espagnol et la FA espagnole.

Cette destruction de l’écosystème du football européen entraînera également à terme l’échec de cette nouvelle compétition et de ses clubs participants, qui ont bâti leur succès sur la réalisation de titres sportifs et de triomphes, qui seront désormais plus limités.

Nous utilisons toutes les mesures à notre disposition et travaillons avec toutes les parties prenantes pour défendre l’intégrité et l’avenir du football espagnol dans le meilleur intérêt du football.