Barcelone fait également face à une épidémie de COVID-19 dans son équipe avec Ousmane Dembele, Samuel Umtiti et Gavi qui devraient manquer le voyage de dimanche au Real Majorque.

Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Vinicius Jr du Real Madrid ont été testés positifs pour COVID-19, a annoncé mercredi le club dans un communiqué.

La Liga est en courte pause hivernale depuis le dernier match du Real le 22 décembre et les meneurs sont de retour en action le 2 janvier lorsqu’ils se rendront à Getafe en Liga.

L’équipe de Carlo Ancelotti a 46 points en 19 matchs, soit huit points d’avance sur Séville, deuxième, qui a un match en main.

Plusieurs joueurs du Real ont été testés positifs au nL1N2T61P6 pour le coronavirus au début du mois, notamment Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo, Andriy Lunin, Isco et David Alaba.

Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba et Alejandro Balde ont également renvoyé des tests COVID positifs cette semaine.

Séville a trois positifs dans son équipe, mais a déclaré qu’ils étaient asymptomatiques et isolés à la maison. Deux joueurs avaient déjà été testés positifs pendant les vacances de Noël, a ajouté le club

