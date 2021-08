La Liga reçoit un énorme afflux de liquidités pour aider à la croissance de la ligue alors que CVC investit 2,7 milliards d’euros

Ce matin, la Liga a annoncé que CVC Partners avait injecté 2,7 milliards d’euros dans une nouvelle société dans laquelle ils détiendront une participation de 10 %, évaluée à plus de 24 milliards d’euros, que la Liga dirigera dans le but de faire croître la Liga de façon exponentielle.

Vous trouverez ci-dessous quelques détails clés de l’accord, qui repose actuellement sur un « accord verbal » et attend un vote parmi 42 clubs. Il y a des rapports en Espagne selon lesquels le Real Madrid n’est pas satisfait de l’accord. Mais étant donné que la plupart (sinon tous) des clubs en bénéficient, cela passera probablement.

L’objectif de l’accord est de renforcer l’expérience des fans et de se développer à l’échelle mondiale / numérique. La ligue veut dépenser de l’argent sur de nouvelles chaînes et de nouveaux contenus tout en s’étendant à de nouveaux marchés. L’argent sera largement réparti entre les clubs. 90% vont au développement du club, qui comprend le football féminin et le football semi-professionnel en Espagne. Les clubs doivent allouer l’argent qu’ils reçoivent de l’accord vers: “stratégie sportive, infrastructures, développement international, développement de marque et de produit, stratégie de communication, plan d’innovation, technologie et données, développement de contenu sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux”, selon La Liga. déclaration ce matin.

Il y a des rapports mitigés sur ce que le Real Madrid pense de cet accord, mais il est trop tôt pour le savoir. Peut-être ont-ils le sentiment, comme la Juve et Milan lors de la conclusion d’un accord CVC / Serie A, que la valorisation était trop basse. Marca a annoncé aujourd’hui que Barcelone et le Real Madrid recevront la plus grosse part, mais comme notre propre tweet Kiyan Sobhani ce matin, il n’y a pas encore de confirmation à ce sujet :