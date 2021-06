La Liga Rewind : le combat du Real Madrid jusqu’au bout

La campagne 2020-21 de la Liga a résumé peut-être plus que toute autre, y compris 2019-20, le mantra du désormais disparu Zinedine Zidane. Le célèbre slogan du manager en est venu à symboliser les obstacles sans fin auxquels l’équipe a dû faire face cette saison. L’idée de « souffrance » a coloré le ton même de la course nationale sur et en dehors du terrain. Le rappel continu de Zidane que l’équipe doit souffrir fait allusion aux inévitables épreuves et tribulations qu’un club doit traverser lors de son voyage vers la terre promise.

Zidane à la télé : « C’était important de gagner aujourd’hui, très important. Les joueurs savaient que nous devions souffrir, mais ils y ont cru jusqu’au bout et ont mérité la victoire. Nous devions gagner aujourd’hui, après les problèmes que nous avons rencontrés ces derniers temps, pour retrouver notre idée, notre football.” – Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) 6 février 2021

La « souffrance » est quelque chose que le gestionnaire ultra-réussi a probablement vécu à plusieurs reprises et expérimenté dans de nombreux cycles. Il y a deux côtés à l’art de souffrir si vous voulez (les deux étaient pleinement exposés lors de la campagne 2020-21 de la Liga). Il y a le travail acharné du travail quotidien, mais il y a aussi la beauté du combat fougueux. Un combat qui a vu le manager et les joueurs presque surmonter des obstacles dignes d’un film – symbolisé par le vainqueur provocateur de Modric pour sceller le retour contre Villarreal lors de la dernière journée.

Les blessures et le manque de profondeur minent la cohérence

L’exemple le plus clair était l’équipe perdant des points dans sept matchs sur 26 lorsque Mendy a joué, contre six en seulement 12 (!) Lorsque le défenseur n’a pas participé.

Un thème récurrent majeur tout au long de la saison était le nombre de blessures subies par les hommes de Zidane. La liste des blessés était longue, comprenant des joueurs tels que Ramos, Hazard, Marcelo, Carvajal, Valverde, Rodrygo, Odriozola, Militao, Benzema, Kroos, Mendy, Varane, Vazquez et Modric.

En d’autres termes, presque tous les membres clés de l’équipe ont été touchés à un moment donné de la saison. Ce manque de continuité dans la liste en plus de l’absence d’acteurs de base a eu un impact sur les résultats. L’exemple le plus clair était l’équipe perdant des points dans sept matchs sur 26 lorsque Mendy a joué, contre six en seulement 12 (!) Lorsque le défenseur n’a pas participé. L’arrière gauche menait l’équipe en termes de pourcentage global de victoires personnelles au début de la saison.

Un rapport de Marca en février a calculé que le Real Madrid avait perdu 823 jours (ou 146 matchs en minutes de joueur) à cause de problèmes de forme physique – qui n’auraient fait qu’augmenter à la fin de la saison. À la date du rapport de Marca, le Real Madrid avait plus de 50% de blessures de plus que Barcelone et l’Atletico Madrid; et menaient la ligue dans la statistique peu flatteuse. Une autre mesure (bien que légèrement obscurcie par d’autres bruits dans les données) des difficultés du Real Madrid à maintenir une liste saine était que 2020-21 représentait le plus petit nombre d’alignements uniques alignés au cours des six dernières années.

Domination continue dans la mini-ligue

L’un des points positifs au niveau national en 2020-21 a été la domination continue contre les quatre premiers qui a commencé intégralement la saison dernière. En six matches contre l’Atletico Madrid (Champions), Barcelone (troisième) et Séville (quatrième), Los Blancos étaient invaincus enregistrant un record époustouflant de quatre victoires (!) Au cours de ces six matches, le Real Madrid a dominé ses adversaires 11 buts pour cinq contre. Ce tronçon de supériorité au sommet du tableau est statistiquement le meilleur que l’équipe ait réalisé à cet égard (au moins en termes de points) depuis 2012-13.

Les matchs contre les quatre premiers en 2020-21 ont présenté plusieurs expositions de football de l’ère Zizou. Le clasico d’avril s’est vanté d’une excellence en contre-attaque propulsée par Vincius et soutenue par de solides ajustements défensifs (c.-à-d. couverture de protection Valverde contre Alba); les deux mêmes ont joué dans des camées sur le banc pour aider à assurer un match nul contre l’Atletico à l’extérieur où Casemiro a présenté son positionnement offensif souvent utilisé; et enfin, le soutien stabilisateur de Kroos et l’influence de Benzema ont aidé à vaincre une équipe de Séville en bonne forme en décembre.

Pénalités et chance

Le dernier élément à approfondir est le facteur circonstanciel. La période sèche du Real Madrid sur douze mètres a certainement provoqué des sourcils levés dans les murs de Bernabeu et dans toute la ligue. Selon les statistiques de transfermarkt, l’équipe a concédé huit pénalités contre cinq pour Barcelone et quatre pour l’Atletico Madrid. Ce n’était que l’un de leurs problèmes car Los Blancos n’a pas gagné autant de pénalités en 2020-21.

Aggravant leur malheur en matière de tirs au but, Ramos et co n’ont eu que trois tirs au but en leur faveur (le deuxième plus bas de la ligue) contre huit pour Barcelone et sept pour l’Atletico Madrid. Bien qu’il existe des explications valables pour le retour historiquement faible du point de penalty, la réalité est qu’il a eu un impact indéniable sur le résultat de la course en championnat.