El Khabib (près de 30 millions d’abonnés sur Instagram) contre Conor McGregor (sur le point d’atteindre 42 millions) est dans les arts martiaux mixtes (MMA) ce qu’il y a des années était Cristiano (325) contre Messi (246) pour la Liga dans le football. Maintenant, les temps changent. Vous n’avez même pas besoin d’avoir les meilleures stars de n’importe quel sport pour que le contenu de marque atteigne des sommets viraux. C’est le temps des idées, plus que de l’argent. C’est là qu’Abdu Rozik semble enfiler des gants de Liga et se battre pour que la compétition espagnole ne perde pas de fil en territoire asiatique. Cela semble fou, ouais. Mais, soit nous redonnons le sourire à la vie, soit nous n’allons pas profiter du football, ce qui nous a montré à travers l’histoire que celui qui a le plus d’argent ne gagne pas toujours. Les « enfants » Hasbulla Magomedov (19 ans, Russe) et Abdu Rozik (18 ans Tadjik) sont depuis longtemps devenus des monstres viraux sur les réseaux sociaux. Les deux souffrent de maladies qui les font paraître plus petits qu’ils ne le sont réellement. C’est pourquoi il est impressionnant de les voir conduire des voitures ou se battre sur un ring. Ils ressemblent à des enfants mais ils ne le sont pas.

Derrière le sourire permanent de Abdu (souffrant de rachitisme) cache une histoire de dépassement. Abdu vient d’une région très pauvre du Tadjikistan, qui est l’un des pays les plus pauvres du monde (il a conquis nos cœurs, dans les mois les plus durs de la pandémie, en envoyant des encouragements à l’Espagne, alors que leur championnat de Ligue continuait à être disputé ). Il est né et a grandi en Panjakent, dans la petite ville de Gizhdarwa. Là, il a commencé à gagner sa vie dans la rue, chantant des chansons persanes, russes et même bollywoodiennes jusqu’à ce qu’un célèbre rappeur du pays nommé Baron le découvre et commence à se soucier de lui. Depuis, il est devenu l’influenceur le plus important d’Asie centrale. Et lorsque la confrontation avec Habsullah du Daghestan a commencé (il souffre d’achondroplasie), sa renommée est devenue mondiale. Désormais, ce petit “garçon” évolue entre les cheikhs, collabore avec des stars mondiales, faisant même la promotion de marques à Dubaï et à Doha, où l’argent tombe du ciel.

« Pour donner une meilleure idée de l’ampleur de la croissance du MMA chez les jeunes, Il est curieux de voir que l’actuel joueur le plus important d’Asie centrale, originaire d’Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, qui vient de signer pour l’AS Roma de Mourinho n’a « que » 300 000 followers, tandis que le MMA et les fosses de combattants atteignent des millions. Si vous vous promenez dans la ville de Tachkent, vous voyez des publicités de combattants du MMA faisant la promotion de marques de boissons aux arrêts de bus. Même la barre protéinée à la mode porte désormais l’emballage coûteux de Khabib », explique Khais Rahmanie, délégué de LaLiga dans la zone Asie.

Tellement curieux qu’au Tadjikistan la diffusion de combats de MMA ait été interdite, car les autorités craignaient que le sport ne radicalise les jeunes. « Par exemple, l’Ouzbékistan depuis son indépendance en 1991 a été sous une dictature jusqu’en 2016, date à laquelle l’ancien président Karimov est décédé. Or, depuis quelques années, le pays tente d’ouvrir ses portes et d’attirer des investissements de l’étranger. Des chaînes internationales telles que la restauration rapide entrent dans le pays, par exemple, KFC a récemment ouvert sa première succursale dans le pays et maintenant Burger King prévoit sa première succursale au début de 2022. Au niveau de la gymnastique, et encore une fois l’accent est mis sur les sports de combat, l’UFC va ouvrir très prochainement dans toute l’Asie centrale des centres UFC GYM, car le MMA est si puissant dans la région que les jeunes sont attendus pour rejoindre un gymnase de l’UFC. Pour toute entreprise du secteur des sports de combat, cette région est un lieu d’entrée car ce phénomène ici est « le roi des sports », explique Khais. En Espagne, le sport préféré est le football, mais un roi nous a quittés. Mais il y en a un autre en terres persanes, Abdu Rozik…