La ligne Amber Valletta x Karl Lagerfeld propose des sacs en cuir de cactus – WWD

Amber Valletta se tourne vers la conception de vêtements durables dans le cadre d’une collaboration continue avec la marque Karl Lagerfeld, qui doit publier ses premiers modèles d’accessoires aujourd’hui sur Karl.com et Zalando.

«Je dois mettre mon cachet sur les vêtements», a-t-elle déclaré lors d’un appel vidéo. «Je suis super excité. Je porterai ces vêtements et nous avons été très attentifs aux matériaux, mais aussi au design. Le design était très important pour moi. J’y mets ma personnalité.

Sa deuxième collaboration durable est pour la saison printemps 2022, et d’autres détails sont encore secrets.

Une militante éminente du développement durable, une actrice occasionnelle et une top model originale des années 1990 qui apparaît toujours sur la piste de temps en temps, La Valette a investi toutes ses connaissances et sa passion dans le premier projet Karl Lagerfeld, en tenant soigneusement compte de l’impact environnemental jusqu’au contenu. qui servira à promouvoir la gamme cobrandée de sacs à main, de petite maroquinerie et d’accessoires personnels.

Par exemple, plutôt que d’organiser une séance photo, qui implique souvent des voyages, la société Lagerfeld a simplement acheté la première image promotionnelle de La Valette, née en Oklahoma, à la photographe Annemarieke van Drimmelen. Et de nouvelles images pour les réseaux sociaux ont été filmées dans un désert situé à seulement deux heures de route de la maison californienne de La Valette. Seuls les accessoires, y compris les sacs en forme de coussin en cuir de cactus et en coton recyclé, devaient être expédiés.

C’est le genre de «choix conscients» qui caractérisent les méthodes de travail de La Valette, qui ont dynamisé toute l’organisation de Lagerfeld, où l’âge moyen des employés est de 29 ans et le programme de développement durable figure en bonne place sur leurs listes de priorités, selon le PDG Pier Paolo Righi.

« Amber a certainement été un amplificateur en interne pour créer davantage d’enthousiasme et rendre certaines mesures plus concrètes », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. «Nous parlons la même langue et cela a un impact énorme. Elle est si alphabétisée et si passionnée par la durabilité, et a pu parler à hauteur de vue dans toute notre organisation.

Il a noté que La Valette a interagi avec les équipes de produits, de vente et de conception, ainsi que ses services de logistique et d’approvisionnement, et a laissé entendre que la relation de l’entreprise avec elle allait probablement se poursuivre. Il a également noté que les innovations réalisées et les idées réalisées avec ses accessoires écologiques toucheraient probablement d’autres catégories à l’avenir.

Dans une interview, La Valette a salué l’enthousiasme de l’entreprise à être plus consciencieux et à pivoter vers des pratiques plus durables.

«Ils ont été très collaboratifs», dit-elle, vêtue d’un T-shirt blanc, les cheveux blonds tirés en arrière. «Nous ne créerons le changement massif dans l’industrie que nous devons créer en collaborant les uns avec les autres.»

Elle a félicité l’entreprise pour lui avoir permis de se plonger dans tous les aspects de sa chaîne d’approvisionnement afin de minimiser l’empreinte carbone de tous les produits Karl Lagerfeld x Amber Valletta.

«Ils ont été formidables de me laisser poser des questions plus profondes sur les usines, leur fonctionnement, leurs certifications et des choses comme ça. Ils étaient très ouverts, consciencieux et ont pris le temps de répondre à des questions difficiles », a-t-elle déclaré. «C’est vraiment ainsi que nous allons changer les choses: pouvoir poser des questions difficiles, pivoter une fois que nous savons que nous avons trouvé une meilleure solution et faire de meilleurs choix.»

Elle a pressé l’entreprise de rendre les sacs à main aussi circulaires que possible.

«C’est quelque chose que vous allez garder toute votre vie et transmettre parce qu’il a de la valeur et du sens, et c’est une pièce de conception classique – ou comment pouvons-nous concevoir les choses de manière à ce qu’elles soient plus circulaires?» elle a expliqué. «Lorsque nous avons conçu ce sac, nous avons pensé: ‘La fermeture à glissière peut-elle être détachée? La chaîne peut-elle être détachée? Cela pourrait-il être utilisé pour autre chose? Nous étions donc très conscients que si nous pouvions être préparés pour un programme de reprise, comment cela aurait-il l’air et la conception de cette façon. «

Elle a noté qu’un programme de reprise n’a pas encore été fixé, mais qu’elle en préconise un.

«Pour que l’industrie de la mode devienne plus durable, il s’agira bien sûr d’innovation avec les matériaux et la chaîne d’approvisionnement, mais il s’agira également de ne pas extrapoler de nouveaux matériaux vierges, et de nouvelles ressources pour fabriquer des matériaux vierges et simplement reprendre ce qui nous l’avons déjà fait, le décomposer et faire quelque chose de nouveau », a-t-elle expliqué.

La pierre angulaire de la collaboration est le sac K / Kushion, un style squishy introduit dans le cadre de la collection automne 2020 de Karl Lagerfeld.

La texture côtelée et les proportions d’oreiller du sac ont été inspirées par un coussin spécial avec lequel Lagerfeld a toujours voyagé. Selon la maison, il l’avait gardée depuis son enfance et la chérissait, même si elle était devenue altérée et déchirée.

«C’est un hommage à Karl parce que ce coussin qu’il a porté toute sa vie était un de ses objets intimes. Nous avons donc choisi quelque chose de très classique et emblématique pour la marque, mais aussi très significatif pour Karl », a déclaré Valletta.

Une version, disponible en vert ou noir, sera faite d’un cuir de cactus vegan développé par la firme mexicaine Desserto. Aucune irrigation, aucun herbicide ou pesticide n’est requis pour cultiver les cactus, et le matériau à base de plantes, teinté de pigments organiques, est considéré comme durable et recyclable. Desserto considère son cuir de cactus comme respirant, durable et hautement résistant à l’abrasion et à la déchirure.

La Valette a été impressionnée que la société Lagerfeld ait trouvé le fournisseur. «Ils m’ont montré un tissu que je n’avais jamais vu auparavant. C’était formidable d’apprendre quelque chose de nouveau et d’entendre parler de ce matériel », s’est-elle réjouie.

Membre du conseil d’administration de la Fondation FIT et ambassadrice de l’éducation au développement durable FIT, La Valette prend un cours de «biodesign» et s’émerveille des progrès réalisés en utilisant des champignons, des microbes et de la levure pour décomposer ou faire pousser de nouveaux tissus. «Je sais que nous sommes sur le point de trouver des matériaux de pointe incroyables. Je pense que cela nous mènera au niveau suivant, et j’espère que nous pourrons simplement éliminer les matériaux à base de pétrole.

Proche de Lagerfeld tout au long de sa carrière de mannequin, Valletta a approché la créatrice allemande il y a cinq ou six ans pour faire une collaboration pour Masters & Muse, une entreprise de commerce électronique de marques écologiques qu’elle avait montées avec Yoox à l’époque. Alors qu’un projet ne se concrétise que maintenant, La Valette est convaincue que le défunt designer aurait été ravi du résultat.

«Karl était un innovateur, très créatif et extrêmement intelligent. Et il m’avait déjà dit «oui» à cette collaboration », a-t-elle déclaré. «Je sais qu’il aurait adoré ça. Je sais qu’il l’aurait compris. Et je sais qu’il aurait été un champion pour faire la bonne chose, en termes de durabilité, et la rendre cool, n’est-ce pas? Il a toujours eu cette torsion sur les choses. Il pouvait faire quelque chose de très classique, mais le rendre très cool.

Bien qu’elle ait porté des vêtements incroyables et emblématiques tout au long de sa carrière – des chemisiers en soie et des évasements à taille basse chez Gucci à cette célèbre robe Versace à imprimé jungle synonyme de Jennifer Lopez – La Valette a avoué qu’elle n’était pas fan du shopping et qu’elle était très prudente avec tout ce qu’elle achète, en connaissant les aspects positifs et négatifs de la fabrication des vêtements.

Pourtant, rien de tout cela n’a diminué son affection pour une industrie massive qui, selon certaines estimations, emploie près d’une personne sur quatre, si l’on considère l’agriculture jusqu’à la fin de la durée de vie d’un produit. «La mode est amusante. La mode est fantaisie. La mode nous donne une armure lorsque nous sortons dans le monde », dit-elle. «C’est un changement de culture. Il a une influence très importante sur la société.

«Et donc, si nous pouvons changer la mode, nous pouvons changer beaucoup de choses et rendre les gens conscients de la façon dont ils achètent et de la façon dont ils pensent aux choses lorsqu’ils s’en débarrassent», a-t-elle poursuivi. «Je ne suis pas quelqu’un qui va dire:« La mode est l’ennemi », car je pense en fait que nous pouvons être les plus grands agents de changement dans les industries de la planète.»

Tous les bénéfices de la vente des sacs K / Kushion seront reversés à The Ocean Cleanup, une organisation caritative qui soutient les objectifs du Fashion Pact, une initiative environnementale menée par le groupe de luxe français Kering. Plus de 60 entreprises mondiales de mode, dont Karl Lagerfeld, ont signé le pacte en 2019 en tant que cadre pour réduire l’impact de l’industrie sur le climat, les océans et la biodiversité.

